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Петраков рассказал, кто будет играть на позиции Миколенко в матче с Болгарией
Защитник "Динамо" получил травму
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о позиции левого защитника после повреждения Виталия Миколенко.
"Виталик, когда получил травму и сделал КТ, тут же мне позвонил. Это было в 10 вечера. Мы с ним в очень хороших, доверительных отношениях. Он мне позвонил и сказал горькую весть.
Я говорю: "Молодец, Виталий, известил, ночка у меня будет интересная". Но проблемы этой нет – будет играть Соболь, он основной игрок "Брюгге", выступает в Лиге чемпионов. Все нормально с Эдиком по здоровью. Может туда выйти и Коля Матвиенко в случае надобности, могу туда пустить и Сашу Зинченко.
Кругом есть перестановки, а в сборной люди, которые могут играть на разных позициях, как и должно быть", – сказал Петраков.
Напомним, что сборная Украины 11 ноября в Одессе сыграет товарищеский матч с Болгарией, а 16 ноября на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной в рамках квалификации чемпионата мира-2022.
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