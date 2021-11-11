Петраков рассказал, кто будет играть на позиции Миколенко в матче с Болгарией

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о позиции левого защитника после повреждения Виталия Миколенко.

"Виталик, когда получил травму и сделал КТ, тут же мне позвонил. Это было в 10 вечера. Мы с ним в очень хороших, доверительных отношениях. Он мне позвонил и сказал горькую весть.

Я говорю: "Молодец, Виталий, известил, ночка у меня будет интересная". Но проблемы этой нет – будет играть Соболь, он основной игрок "Брюгге", выступает в Лиге чемпионов. Все нормально с Эдиком по здоровью. Может туда выйти и Коля Матвиенко в случае надобности, могу туда пустить и Сашу Зинченко.

Кругом есть перестановки, а в сборной люди, которые могут играть на разных позициях, как и должно быть", – сказал Петраков.