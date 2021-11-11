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Петраков рассказал, кто будет играть на позиции Миколенко в матче с Болгарией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник "Динамо" получил травму

Петраков рассказал, кто будет играть на позиции Миколенко в матче с Болгарией

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о позиции левого защитника после повреждения Виталия Миколенко.

"Виталик, когда получил травму и сделал КТ, тут же мне позвонил. Это было в 10 вечера. Мы с ним в очень хороших, доверительных отношениях. Он мне позвонил и сказал горькую весть.

Я говорю: "Молодец, Виталий, известил, ночка у меня будет интересная". Но проблемы этой нет – будет играть Соболь, он основной игрок "Брюгге", выступает в Лиге чемпионов. Все нормально с Эдиком по здоровью. Может туда выйти и Коля Матвиенко в случае надобности, могу туда пустить и Сашу Зинченко.

Кругом есть перестановки, а в сборной люди, которые могут играть на разных позициях, как и должно быть", – сказал Петраков.

Напомним, что сборная Украины 11 ноября в Одессе сыграет товарищеский матч с Болгарией, а 16 ноября на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной в рамках квалификации чемпионата мира-2022.

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В статье: Украина Александр Петраков Виталий Миколенко
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (2)
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Bush_Dima (Чернігів)
11.11.2021 в 11:10
На лівому фланзі оборони у нас пів команди може зіграти - тут проблем не повинно бути. Я в ДЮСШ лівим захисником був. Потрібно бути стресостійким, бо відповідальність велика - то пенальті собі привезеш, то гол у власні ворота заб'єш через те, що воротар не вміє зупиняти м'яч =))
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Artemanat (Кривой Рог)
11.11.2021 в 10:28
Соболь хорош в Брюгге,ему ещё помощь на фланге и вообще рвать будет! Если продолжит так играть то может и в топ чемпионат поехать
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