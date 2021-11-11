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Кампомар: Петраков лично принимает решение о вызове игроков в сборную
Аналитик "сине-желтых" объяснил свою роль в тренерском штабе
footballua.tv
Аналитик сборной Украины Авраам Кампомар рассказал, как формируется состав национальной команды.
– Список игроков, которые будут вызваны на сбор, определяет лично Александр Петраков или же вы собираетесь и консультируетесь?
– Решение принимает Александр Васильевич, но мы можем общаться, советоваться. Он всегда нам говорит о кандидатурах.
– По ходу матча во Львове против Боснии в трансляцию попали кадры, на которых Александр Шовковский с наушником получает информацию и передает ее Петракову. Это твои подсказки?
– Я занимаю позицию в верхней точке – или в специальном месте для аналитика, или же в ложе прессы. Коммуницирую непосредственно с Шовковским, а он уже дает свои подсказки главному тренеру.
– Петраков после матча говорил, что ты советовал снимать Шапаренко еще раньше. Почему?
– Видел, что мы чуть-чуть проседаем. Думаю, и Александр Васильевич это видел. Я говорил не только о середине поля. Замены нам нужны были.
У нас считается, что если игрок где-то не добежал, то он уже физически подсел. Что это за термин? В 99% случаев это ерунда. Но в этом матче усталость действительно была. Многие из футболистов играли второй полный матч кряду за четыре дня.
У Боснии четыре свежих игрока вышло с первых минут, они сделали замены по ходу второго тайма, освежили игру, – сказал Кампомар.
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