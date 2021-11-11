Шелепницкий: Против болгар выйдут те ребята, которые сыграют и против Боснии

Экс-капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий высказал свое мнение о контрольном матче национальной команды против Болгарии.



- Главная задача в матче с Болгарией - подвести всех футболистов национальной команды к более-менее равному уровню. Думаю, тренерский штаб сине-желтых обойдется без экспериментов. До 16 ноября времени немного, поэтому против болгар, скорее всего, выйдет боевой состав - ребята, которые сыграют и против Боснии и Герцеговины.

- Возвращение Малиновского в сборную, учитывая его недавние напряженные отношения с главным тренером команды Александром Петраковым, не внесет дисбаланс в подготовку?

- И Петраков, и Малиновский - профессионалы. Они оба сказали, что перевернули ту страницу и пошли дальше. Это важно. Сейчас надо работать. Конечно, или нет.

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- Не все наши легионеры имеют достаточную игровую практику. В игре с болгарами Петраков задействует максимум футболистов, выступающих за рубежом?

- Это очень сложно спрогнозировать. Петраков посмотрит на ребят на тренировках, проведет с ними беседы, и к встрече с Болгарией сделает выводы. Для игры и нагрузок наших легионеров есть рекомендации, которые придется учитывать.

- Сборной Украины придется обойтись без Миколенко. Насколько это серьезная потеря?

- Были недавно у сине-желтых серьезные потери - играли без Зинченко и Малиновского, и ничего, команда хорошо смотрелась. Мне кажется, не нужно сейчас акцентировать внимание на персоналиях. В такой важный момент должна быть коллективная ответственность за результат. Миколенко есть кем заменить, - сказал Шелепницкий.