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Шелепницкий: Против болгар выйдут те ребята, которые сыграют и против Боснии
Товарищеский матч состоится уже сегодня, 11 ноября
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Экс-капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий высказал свое мнение о контрольном матче национальной команды против Болгарии.
- Главная задача в матче с Болгарией - подвести всех футболистов национальной команды к более-менее равному уровню. Думаю, тренерский штаб сине-желтых обойдется без экспериментов. До 16 ноября времени немного, поэтому против болгар, скорее всего, выйдет боевой состав - ребята, которые сыграют и против Боснии и Герцеговины.
- Возвращение Малиновского в сборную, учитывая его недавние напряженные отношения с главным тренером команды Александром Петраковым, не внесет дисбаланс в подготовку?
- И Петраков, и Малиновский - профессионалы. Они оба сказали, что перевернули ту страницу и пошли дальше. Это важно. Сейчас надо работать. Конечно, или нет.
- Не все наши легионеры имеют достаточную игровую практику. В игре с болгарами Петраков задействует максимум футболистов, выступающих за рубежом?
- Это очень сложно спрогнозировать. Петраков посмотрит на ребят на тренировках, проведет с ними беседы, и к встрече с Болгарией сделает выводы. Для игры и нагрузок наших легионеров есть рекомендации, которые придется учитывать.
- Сборной Украины придется обойтись без Миколенко. Насколько это серьезная потеря?
- Были недавно у сине-желтых серьезные потери - играли без Зинченко и Малиновского, и ничего, команда хорошо смотрелась. Мне кажется, не нужно сейчас акцентировать внимание на персоналиях. В такой важный момент должна быть коллективная ответственность за результат. Миколенко есть кем заменить, - сказал Шелепницкий.
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