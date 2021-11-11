Конфликт исчерпан? Петраков и Малиновский обнялись после игры с Болгарией

Сборная Украины в Одессе сыграла товарищеский матч с Болгарией.

При тотальном преимуществе украинской команды поединок закончился вничью 1:1 .

В стартовом составе сборной Украины вышел хавбек Аталанты Руслан Малиновский. Полузащитник отыграл 78 минут, после чего был заменен.

Впрочем, после финального свистка футболист и тренер вполне комфортно и дружески обнялись и излучали позитивную энергию.

Будем надеяться, что конфликт остался позади.