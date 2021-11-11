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Конфликт исчерпан? Петраков и Малиновский обнялись после игры с Болгарией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Кажется, все довольны

Конфликт исчерпан? Петраков и Малиновский обнялись после игры с Болгарией

Новина українською

Сборная Украины в Одессе сыграла товарищеский матч с Болгарией.

При тотальном преимуществе украинской команды поединок закончился вничью 1:1.

В стартовом составе сборной Украины вышел хавбек Аталанты Руслан Малиновский. Полузащитник отыграл 78 минут, после чего был заменен.

Впрочем, после финального свистка футболист и тренер вполне комфортно и дружески обнялись и излучали позитивную энергию.

Будем надеяться, что конфликт остался позади.

Конфликт исчерпан? Петраков и Малиновский обнялись после игры с Болгарией - изображение 1
Конфликт исчерпан? Петраков и Малиновский обнялись после игры с Болгарией - изображение 2
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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Александр Петраков
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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
11.11.2021 в 23:22
) … абсолютный МИНУС редакции за материал. Идите ка вы на …
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Judas (Київ)
11.11.2021 в 23:37
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