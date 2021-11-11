Национальная сборная Украины
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Конфликт исчерпан? Петраков и Малиновский обнялись после игры с Болгарией
Кажется, все довольны
Сборная Украины в Одессе сыграла товарищеский матч с Болгарией.
При тотальном преимуществе украинской команды
В стартовом составе сборной Украины вышел хавбек Аталанты Руслан Малиновский. Полузащитник отыграл 78 минут, после чего был заменен.
Впрочем, после финального свистка футболист и тренер вполне комфортно и дружески обнялись и излучали позитивную энергию.
Будем надеяться, что конфликт остался позади.
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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
11.11.2021 в 23:22
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Judas (Київ)
11.11.2021 в 23:37
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