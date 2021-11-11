Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матвиенко: Надеюсь, в Боснии прорвет и залетит столько, сколько нам будет нужно
Мы тоже на это надеемся
uaf.ua
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался о
– Игра получилась полезной. Создано много моментов. Что чувствуешь?
— Да, мы играли по новой тактике, точнее — старой, забытой, определенное недопонимание еще было. Эта игра нам поможет разобрать ошибки, и, надеюсь, с Боснией и Герцеговной нас прорвет, потому что сегодня не хватало реализации.
— Как тебе лично удобнее действовать — в два или три центральных защитника?
— В клубе мы играем по схеме с двумя центрбеками, поэтому мне удобнее поступать именно так. Хотя в три центральных тоже неплохо, все ребята помогают друг другу. Есть такие матчи, когда можно и в три сыграть в зависимости от соперника.
– Мы увидели очень хороший футбол, много моментов. Но не вызывает ли беспокойство перед выездом в Боснию и Герцеговину счет 1:1, преследующий команду?
— Нет, мы уверены в себе, нам не хватало только удачи и реализации, надеюсь, в Зенице прорвет и залетит столько, сколько нам будет нужно…
Популярное сейчас
- 1:1. Украина отыгрывается против Болгарии шикарным ударом Степаненко – Видео
- Пожар на стадионе Черноморец не помешает проведению матча Украина - Болгария - ФОТО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Украина - Болгария 1:1. Генеральная репетиция с ужасной реализацией
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО