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Матвиенко: Надеюсь, в Боснии прорвет и залетит столько, сколько нам будет нужно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Мы тоже на это надеемся

Матвиенко: Надеюсь, в Боснии прорвет и залетит столько, сколько нам будет нужно

uaf.ua

Новина українською

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался о ничьей в товарищеском матче с Болгарией (1:1).

– Игра получилась полезной. Создано много моментов. Что чувствуешь?

— Да, мы играли по новой тактике, точнее — старой, забытой, определенное недопонимание еще было. Эта игра нам поможет разобрать ошибки, и, надеюсь, с Боснией и Герцеговной нас прорвет, потому что сегодня не хватало реализации.

— Как тебе лично удобнее действовать — в два или три центральных защитника?

— В клубе мы играем по схеме с двумя центрбеками, поэтому мне удобнее поступать именно так. Хотя в три центральных тоже неплохо, все ребята помогают друг другу. Есть такие матчи, когда можно и в три сыграть в зависимости от соперника.

– Мы увидели очень хороший футбол, много моментов. Но не вызывает ли беспокойство перед выездом в Боснию и Герцеговину счет 1:1, преследующий команду?

— Нет, мы уверены в себе, нам не хватало только удачи и реализации, надеюсь, в Зенице прорвет и залетит столько, сколько нам будет нужно…

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В статье: Украина Болгария Николай Матвиенко
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Источник:
УАФ

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