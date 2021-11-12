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Назван главный Лев матча Украины против Болгарии

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Зрители сделали свой выбор

Назван главный Лев матча Украины против Болгарии

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

В четверг, 11 ноября в товарищеском матче Украина на своем поле принимала сборную Болгарии (1:1).

Награду "Лев матча" по результатам зрительского голосования получил полузащитник национальной команды Андрей Ярмоленко. Добавим, что Ярмоленко вышел с капитанской повязкой и провел на поле все 90 минут.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Болгария
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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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Artemanat (Кривой Рог)
12.11.2021 в 11:20
Скільки моментів створив
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0
0
Консул (Новоград-Волинський)
12.11.2021 в 10:30
Ярмола дійсно найкращий, на жаль, не забив.
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+1
0
старий фан (Рівне)
12.11.2021 в 09:32
Смішать своїми левами матчу.
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0
0
avatar
Мангол (Sumy)
12.11.2021 в 09:05
лев матча - вратарь Болгарии
Ответить
+1
-1
vlapa (Киев)
12.11.2021 в 08:56
Який лев - такий і прайд
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0
-3
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zloyded (Киев)
12.11.2021 в 08:36
Чому, як погана новина, то відразу згадують і пишуть: "бувший гравець Динамо...", а тут лише гравець збірної? А чому не гравець Вест Хему і бувший гравець Динамо? Журнашлюхи - вони такі
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+4
0
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2.dc (Николаев)
12.11.2021 в 08:25
И стоит ли каждый раз напрягать голосованием, Ярмола на поле, джунгли замокают …
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+4
0


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