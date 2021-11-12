Национальная сборная Украины
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Назван главный Лев матча Украины против Болгарии
Зрители сделали свой выбор
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
В четверг, 11 ноября в товарищеском матче Украина на своем поле принимала сборную Болгарии (1:1).
Награду "Лев матча" по результатам зрительского голосования получил полузащитник национальной команды Андрей Ярмоленко. Добавим, что Ярмоленко вышел с капитанской повязкой и провел на поле все 90 минут.
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Источник:УАФ
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Комментарии (7)
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Artemanat (Кривой Рог)
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Консул (Новоград-Волинський)
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старий фан (Рівне)
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Мангол (Sumy)
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vlapa (Киев)
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zloyded (Киев)
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2.dc (Николаев)
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