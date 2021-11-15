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Национальная сборная Украины

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Яремчук: Теперь Боснии будет сложнее

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Форвард ожидает совсем иную игру, чем та, которая была с боснийцами во Львове

Яремчук: Теперь Боснии будет сложнее

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Думаю, что матч с Боснией будет очень тяжелым, ведь мы фактически сыграем за право выступить в плей-офф квалификации на чемпионат мира. Считаю, что на матч придет очень много боснийских болельщиков.

В первом матче с Боснией, я думаю, нам не хватило концентрации, особенно во втором тайме. Но теперь это будет совершенно иная встреча, потому что тогда мы играли спустя несколько дней после предыдущего матча (2:1 с Финляндией - прим.), и это было физически тяжело. Сейчас сложнее будет боснийцам, которые сыграли свой матч три дня назад, и они будут более уставшими", - сказал Яремчук.

Напомним, матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины состоится во вторник, 16 ноября в Зенице. Начало встречи - в 21:45.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Роман Яремчук
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Комментарии (6)
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2.dc (Николаев)
15.11.2021 в 15:29
))) … а ты сам не забудь на поле появиться, вот шансы и подравняются …)))
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tolina-ystas (Краматорск)
15.11.2021 в 14:36
Вам нечего было концентрировать.Для того чтобы концентрировать нужно иметь то,что подлежит концентрации.
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dmtroyan (Полтава)
15.11.2021 в 14:29
Даже если и выиграете, то в следующем турнире вас ожидает в группе Криштиано Роналдо. Думаю там не поздоровиться.
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Cтепний воїн (Дике поле)
15.11.2021 в 14:43
Играли уже с Португалией против РоналдУ. 0-0 и 2-1 в пользу Украины. В ютубе можешь посмотреть как Португалия теряется.
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янковский ян (Запорожье)
15.11.2021 в 14:29
Теперь Боснии будет пох на результат.
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Американец 2000
15.11.2021 в 13:22
Да уж ((((((
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