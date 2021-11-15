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Яремчук: Теперь Боснии будет сложнее
Форвард ожидает совсем иную игру, чем та, которая была с боснийцами во Львове
Фото: пресс-служба УАФ
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
"Думаю, что матч с Боснией будет очень тяжелым, ведь мы фактически сыграем за право выступить в плей-офф квалификации на чемпионат мира. Считаю, что на матч придет очень много боснийских болельщиков.
В первом матче с Боснией, я думаю, нам не хватило концентрации, особенно во втором тайме. Но теперь это будет совершенно иная встреча, потому что тогда мы играли спустя несколько дней после предыдущего матча (2:1 с Финляндией - прим.), и это было физически тяжело. Сейчас сложнее будет боснийцам, которые сыграли свой матч три дня назад, и они будут более уставшими", - сказал Яремчук.
Напомним, матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины состоится во вторник, 16 ноября в Зенице. Начало встречи - в 21:45.
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