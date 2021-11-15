Яремчук: Теперь Боснии будет сложнее

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Думаю, что матч с Боснией будет очень тяжелым, ведь мы фактически сыграем за право выступить в плей-офф квалификации на чемпионат мира. Считаю, что на матч придет очень много боснийских болельщиков.

В первом матче с Боснией, я думаю, нам не хватило концентрации, особенно во втором тайме. Но теперь это будет совершенно иная встреча, потому что тогда мы играли спустя несколько дней после предыдущего матча (2:1 с Финляндией - прим.), и это было физически тяжело. Сейчас сложнее будет боснийцам, которые сыграли свой матч три дня назад, и они будут более уставшими", - сказал Яремчук.