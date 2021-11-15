Цыганков: Благодарен за все, что имею

Сегодня, 15 ноября, вингер "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков празднует свое 24-летие.

"24. Благодарен за все, что имею", – подписал Виктор фото в футболке киевского клуба.

В нынешнем сезоне Цыганков забил 9 мячей и отдал две результативных передачи за "Динамо" во всех турнирах. На счету футболиста 35 матчей за сборную Украины, где он забил шесть голов.