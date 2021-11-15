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Цыганков: Благодарен за все, что имею
Вингеру киевского "Динамо" исполнилось 24 года
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня, 15 ноября, вингер "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков празднует свое 24-летие.
"24. Благодарен за все, что имею", – подписал Виктор фото в футболке киевского клуба.
В нынешнем сезоне Цыганков забил 9 мячей и отдал две результативных передачи за "Динамо" во всех турнирах. На счету футболиста 35 матчей за сборную Украины, где он забил шесть голов.
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Источник:Instagram
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Комментарии (1)
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emart57 (Киев)
15.11.2021 в 14:37
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