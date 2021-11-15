Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ объявила о старте бронирования билетов на игру против Боснии
Сам билет можно приобрести непосредственно в Боснии
Фото - uefa.com / Автор невідомий
УАФ объявила о старте бронирования билетов на украинский сектор на матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Игра состоится 16 ноября в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Начало - в 21:45.
Забронировать билет можно исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. После этого будет необходимо заполнить анкету по требованию организаторов матча. Бронь дает возможность купить непосредственно билет на футбол уже в Боснии и Герцеговины. Стоимость посещения гостевого сектор - 5 евро.
Также, чтобы попасть на стадион, необходимо иметь:
— документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт);
а также один из следующих документов:
-— сертификат о полной вакцинации;
— отрицательный ПЦР-тест (сделанный не более чем за 48 часов);
— отрицательный тест на антиген (сделанный не более чем за 48 часов).
При себе обязательно нужно иметь средства индивидуальной защиты.
— Дети до 7 лет на стадион не допускаются.
— На стадион не будут допускаться люди с зонтиками. В случае дождя лучше воспользоваться дождевиками.
Ранее сообщалось, что на матче Босния – Украина не будет гостевого сектора с украинскими болельщиками из-за карантинных ограничений, но решение было изменено после обращения УАФ к УЕФА.
Популярное сейчас
- Гармаш: Возвращение в Динамо ударило по кошельку
- "Это был хороший тест". Шевченко – о победе Дженоа в спарринге
- Матч сборной Украины в Боснии пройдет с украинскими болельщиками
- Забивать некому. Украина – Болгария 1:1. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО