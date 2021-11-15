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УАФ объявила о старте бронирования билетов на игру против Боснии

Национальная сборная Украины
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Сам билет можно приобрести непосредственно в Боснии

УАФ объявила о старте бронирования билетов на игру против Боснии

Фото - uefa.com / Автор невідомий

Новина українською

УАФ объявила о старте бронирования билетов на украинский сектор на матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Игра состоится 16 ноября в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Начало - в 21:45.

Забронировать билет можно исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. После этого будет необходимо заполнить анкету по требованию организаторов матча. Бронь дает возможность купить непосредственно билет на футбол уже в Боснии и Герцеговины. Стоимость посещения гостевого сектор - 5 евро.

Также, чтобы попасть на стадион, необходимо иметь:

— документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт);

а также один из следующих документов:

-— сертификат о полной вакцинации;

— отрицательный ПЦР-тест (сделанный не более чем за 48 часов);

— отрицательный тест на антиген (сделанный не более чем за 48 часов).

При себе обязательно нужно иметь средства индивидуальной защиты.

— Дети до 7 лет на стадион не допускаются.

— На стадион не будут допускаться люди с зонтиками. В случае дождя лучше воспользоваться дождевиками.

Ранее сообщалось, что на матче Босния – Украина не будет гостевого сектора с украинскими болельщиками из-за карантинных ограничений, но решение было изменено после обращения УАФ к УЕФА.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
УАФ

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