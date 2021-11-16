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Национальная сборная Украины

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Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Боснией - ФОТО

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Национальные команды выбрали комплекты экипировки

Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Боснией - ФОТО

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сегодня, 16 ноября состоится поединок заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе D, в котором сборная Украины сыграет против команды Боснии и Герцеговины.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Боснийцы сыграют в белом.

Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина пройдет в Зенице на стадионе "Билино Поле" и начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Фото: УАФ
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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
16.11.2021 в 12:38
Ми в домашней,а они в выездной
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