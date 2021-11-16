Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Боснией - ФОТО

Сегодня, 16 ноября состоится поединок заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе D, в котором сборная Украины сыграет против команды Боснии и Герцеговины.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Боснийцы сыграют в белом.

Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина пройдет в Зенице на стадионе "Билино Поле" и начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.