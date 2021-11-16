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Кополовец: В церковь надо ходить постоянно, а не тогда, когда тебе что-то нужно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Перед решающей игрой с Боснией сборная сходила в церковь

Кополовец: В церковь надо ходить постоянно, а не тогда, когда тебе что-то нужно

Фото: ФК Минай

Новина українською

Экс-игрок "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал решение и.о главного тренера сборной Украины Александра Петракова посетить командой церковь перед матчем с Боснией и Герцеговиной.

"Я сторонник того, что в церковь нужно было ходить постоянно, а не тогда, когда жареный петух в одно место клюет. Там надо быть всегда, а не тогда, когда тебе что-то нужно. Но это больше плюс, чем минус. Им уж действительно это назрело, потому что когда столько моментов, в которых команда не может забить – это что-то невероятное. Я уже давно такого не видел.

Футболистов нужно максимально раскрепостить. Да, от нас мало что зависит, но давайте просто выйдем и покажем классный футбол для болельщиков. Игроки постоянно закрепощены, с румынами, с болгарами – есть такое чувство, будто какая-то пробка в заднице.Не могут забить, дышать свободно, постоянно какое-то давление", - сказал Кополовец.

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В статье: Михаил Кополовец Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.11.2021 в 16:02
Совковый менталитет наших уголовных чиновников превратили церковь в дань моде вместо веры.
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0
0
Arsenals (Днепр)
16.11.2021 в 16:26
Как такой "венигрет"у тебя в голове укладывается
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0
-1
xapyga (Запорожье)
16.11.2021 в 16:01
Что это его много сильно стало??? игрок то был вообще средний, не бойсь экспертом стал...
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+1
0
football_soccer (Украина)
16.11.2021 в 15:41
футболистам тренироваться бы всегда, а не в перерывах между пьянками и съёмом бимбо в ночных клубах . Вот тогда и толк был.А то уж больно часто начали приплетать религию к спорту. Выиграет сильнейший , а не тот,кто больше молитв прочитает
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+3
-1
Lion Killer (Львів)
16.11.2021 в 16:13
шо значить "приплітати релігію до спорту". Релігія це світогляд людини. Якшо людина віруюча, вона така незалежно від своєї професії чи заняття.
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+2
0
football_soccer (Украина)
16.11.2021 в 16:51
я глубоко сомневаюсь в том, что в клубах, которые демонстративно начали ходить перед матчами по церквям прям все 20+ верующие. Да и в сборной что все верующие? Это превращается в какой-то нездоровый тренд в нашем спорте, вот просто пойти командой, показаться в церкви. Тогда и не матюкались бы уже на поле, раз такие верующие люди, внезапно верующие
0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 15:37
Главное церковь не перепутать...
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+3
0


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