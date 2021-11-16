Кополовец: В церковь надо ходить постоянно, а не тогда, когда тебе что-то нужно

Экс-игрок "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал решение и.о главного тренера сборной Украины Александра Петракова посетить командой церковь перед матчем с Боснией и Герцеговиной.

"Я сторонник того, что в церковь нужно было ходить постоянно, а не тогда, когда жареный петух в одно место клюет. Там надо быть всегда, а не тогда, когда тебе что-то нужно. Но это больше плюс, чем минус. Им уж действительно это назрело, потому что когда столько моментов, в которых команда не может забить – это что-то невероятное. Я уже давно такого не видел.

Футболистов нужно максимально раскрепостить. Да, от нас мало что зависит, но давайте просто выйдем и покажем классный футбол для болельщиков. Игроки постоянно закрепощены, с румынами, с болгарами – есть такое чувство, будто какая-то пробка в заднице.Не могут забить, дышать свободно, постоянно какое-то давление", - сказал Кополовец.