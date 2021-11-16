Сборная Украины в день матча с Боснией провела легкую тренировку - ФОТО

Сегодня, 16 ноября, сборная Украины проведет решающий поединок отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Утром наша команда провела тренировку на поле базы местного ФК "Сараево". Занятие длилось 30 минут и состояло из разминки, упражнений с мячом и без мяча для активации мышц и хорошего физического тонуса.