Национальная сборная Украины
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Сборная Украины в день матча с Боснией провела легкую тренировку - ФОТО
Полная готовность
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня, 16 ноября,
Утром наша команда провела тренировку на поле базы местного ФК "Сараево". Занятие длилось 30 минут и состояло из разминки, упражнений с мячом и без мяча для активации мышц и хорошего физического тонуса.
Напомним, что поединок Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
16.11.2021 в 16:43
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