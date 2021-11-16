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Сборная Украины в день матча с Боснией провела легкую тренировку - ФОТО

Национальная сборная Украины
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Полная готовность

Сборная Украины в день матча с Боснией провела легкую тренировку - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сегодня, 16 ноября, сборная Украины проведет решающий поединок отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Утром наша команда провела тренировку на поле базы местного ФК "Сараево". Занятие длилось 30 минут и состояло из разминки, упражнений с мячом и без мяча для активации мышц и хорошего физического тонуса.

Напомним, что поединок Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
16.11.2021 в 16:43
Зачем, вообще, выходили на газон. Силы нужно беречь. Впереди - Италия, Португалия.
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