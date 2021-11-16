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Шевченко: Вперед до перемоги! Вболіваємо за Нашу Збірну
Андрей Николаевич выказал поддержку
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер
"Вперед до перемоги! Вболіваємо за Нашу Збірну!", – написал Шевченко в Твиттере.
Напомним, что поединок Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
Вперед до перемоги !— Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 16, 2021
Вболіваємо за Нашу Збірну !
Forward to victory! We all support our National Team, good luck for tonight! ⚽️???????? @uafukraine pic.twitter.com/ZTLif484nb
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