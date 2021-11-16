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Шевченко: Вперед до перемоги! Вболіваємо за Нашу Збірну

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Андрей Николаевич выказал поддержку

Шевченко: Вперед до перемоги! Вболіваємо за Нашу Збірну

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался в поддержку национальной команды в решающем матче отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной

"Вперед до перемоги! Вболіваємо за Нашу Збірну!", – написал Шевченко в Твиттере.

Напомним, что поединок Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Босния и Герцеговина
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Комментарии (4)
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vgolovan (полтава)
16.11.2021 в 20:21
интересно а как он на самом деле - переживает за сборную или хочет что бы мы вылетели из турнира
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0
0
Caballero (DC)
16.11.2021 в 19:28
Андрей Николаевич, прости нас всех. Мы все виноваты перед тобой за сборную.
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+1
-1
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Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 18:11
О, сбежавший отозвался...
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+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
16.11.2021 в 18:02
Украина вперед?
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0
0


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