Шевченко: Вперед до перемоги! Вболіваємо за Нашу Збірну

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался в поддержку национальной команды в решающем матче отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной

"Вперед до перемоги! Вболіваємо за Нашу Збірну!", – написал Шевченко в Твиттере.

Напомним, что поединок Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча .

Forward to victory! We all support our National Team, good luck for tonight! ⚽️???????? @uafukraine pic.twitter.com/ZTLif484nb