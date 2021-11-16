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Соболь, Малиновский и Тымчик выйдут в старте сборной Украины на Боснию

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Стартовые составы команд

Соболь, Малиновский и Тымчик выйдут в старте сборной Украины на Боснию

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины сегодня проведет свой заключительный матч в отборочном групповом турнире ЧМ-2022. Команда Петракова на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Уже известны стартовые составы команд.

Босния и Герцеговина: Василь, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Ковачевич, Сушич, Прцич, Гояк, Хаджиахметович, Стеванович, Демирович, Менало.

Запасные: Шехич, Чивич, Пирич, Йовичич, Саничанин, Крунич, Превляк, Кодро, Цимирот, Зилькич, Ципетич, Налич.

Украина: Бущан, Соболь, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Яремчук, Ярмоленко.

Запасные: Пятов, Ризнык, Сидорчук, Качараба, Кривцов, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваев.

Напомним, что нашим нужна только победа, при этом вторым фактором должна быть победа Франции над Финляндией в параллельном матче.

Напомним, что поединок Босния и Герцеговина - Украина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Комментарии (4)
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UA-Футбол-PRО (Ужгород)
16.11.2021 в 20:40
З Дрищаном на воротах ми зараз знову "награємо"
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0
0
genagorban (Одесса)
16.11.2021 в 20:39
Меня стадо заминусует но Коваленко в чемпионате Италии в последнее время хорош.Как по мне лучше его выпустили бы в полузащиту чем Зинченко,который в полузащите ВСЕГДА ужасно играет.Я вообще не понимаю.Он в клубе всегда левый защитник.Почему в сборной его в полузащиту ставят...
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+2
0
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Romerik (YNWA)
16.11.2021 в 20:35
В принципі враховуючи усіх доступних, то найсильніший склад який можна випустити. Можна було Шапаренка в старт, а Зіну в захист, но на другий тайм не буде кого випускати в атаку в центр. А так всі найсильніші з підсилення в вигляді Шапаренка на другий тайм, Довбика і може Зубкова...
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+1
0
Консул (Новоград-Волинський)
16.11.2021 в 20:29
Напрягає Соболь, і Циганков не на свому фланзі. Чомусь відсутній Шапаренко, він кращий за Зінченка на сьогодні.
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