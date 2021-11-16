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Соболь, Малиновский и Тымчик выйдут в старте сборной Украины на Боснию
Стартовые составы команд
Фото Павла Кубанова - УАФ
Уже известны стартовые составы команд.
Босния и Герцеговина: Василь, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Ковачевич, Сушич, Прцич, Гояк, Хаджиахметович, Стеванович, Демирович, Менало.
Запасные: Шехич, Чивич, Пирич, Йовичич, Саничанин, Крунич, Превляк, Кодро, Цимирот, Зилькич, Ципетич, Налич.
Украина: Бущан, Соболь, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Яремчук, Ярмоленко.
Запасные: Пятов, Ризнык, Сидорчук, Качараба, Кривцов, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваев.
Напомним, что нашим нужна только победа, при этом вторым фактором должна быть победа Франции над Финляндией в параллельном матче.
Напомним, что поединок Босния и Герцеговина - Украина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
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