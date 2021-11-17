Цыганков: Слава богу, что во втором тайме сумели забить Боснии и игра поменялась

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал заключительный матч квалификации на чемпионат мира-2022 с Боснией и Герцеговиной (2:0).

"Тяжелая игра с хорошим, физически сильным соперником. В первом тайме было сложно находить какое-то пространство и создавать какие-то моменты. Слава богу, что во втором тайме сумели забить, и игра немножко поменялась", – сказал Цыганков.