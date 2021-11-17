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Цыганков: Слава богу, что во втором тайме сумели забить Боснии и игра поменялась

Национальная сборная Украины
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Вингер сборной Украины дал комментарий после победного матча

Цыганков: Слава богу, что во втором тайме сумели забить Боснии и игра поменялась

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал заключительный матч квалификации на чемпионат мира-2022 с Боснией и Герцеговиной (2:0).

"Тяжелая игра с хорошим, физически сильным соперником. В первом тайме было сложно находить какое-то пространство и создавать какие-то моменты. Слава богу, что во втором тайме сумели забить, и игра немножко поменялась", – сказал Цыганков.

Сборная Украины вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022. Своего соперника команда Александр Петракова узнает 26 ноября.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Виктор Цыганков
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Источник:
Tribuna

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