Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганков: Слава богу, что во втором тайме сумели забить Боснии и игра поменялась
Вингер сборной Украины дал комментарий после победного матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал заключительный матч квалификации на чемпионат мира-2022 с Боснией и Герцеговиной (2:0).
"Тяжелая игра с хорошим, физически сильным соперником. В первом тайме было сложно находить какое-то пространство и создавать какие-то моменты. Слава богу, что во втором тайме сумели забить, и игра немножко поменялась", – сказал Цыганков.
Сборная Украины вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022. Своего соперника команда Александр Петракова узнает 26 ноября.
Популярное сейчас
- Стал известен лучший игрок матча Босния и Герцеговина - Украина
- Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- Украина в плей-офф ЧМ-2022. Жеребьевка - 26 ноября
- Отбор к ЧМ-2022. Босния и Герцеговина - Украина 0:2. Еще поборемся
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО