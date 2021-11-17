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Грозный: Украину подвела реализация. Могли бороться с Францией за первое место

Национальная сборная Украины
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Мнение известного украинского тренера

Грозный: Украину подвела реализация. Могли бороться с Францией за первое место

Фото - Ассоциация футбола Боснии и Герцеговины

Новина українською

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал победу сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выход в плей-офф квалификации на ЧМ-2022.

"Сейчас очень позитивные эмоции. Хочется поздравить всю Украину - всех, всех, всех без исключения. На мой взгляд, мы не добрали 5 очков. Дважды сыграли вничью с Казахстаном, имея большое преимущество. И с финнами сыграли вничью, имея преимущество.

Нас подводила нереализация. Нам повезло только в одном матче - в Париже со сборной Францией. Но мы и французы никому не проиграли. Это две команды, которые действительно были сильнейшими. А добавьте пять очков, которые не добрали, то мы с французами боролись бы за первое место", — подытожил Грозный.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Вячеслав Грозный
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Источник:
ТК Футбол

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