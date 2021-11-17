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Павелко: Петраков своей работой и результатами заслужил изменение формального статуса

Национальная сборная Украины
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Теперь без приставки и.о.

Павелко: Петраков своей работой и результатами заслужил изменение формального статуса

Фото: УАФ/Автор неизвестен

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал изменение статуса Александра Петракова, который отныне работает главным тренером сборной Украины без приставки и.о.

"В ночь с 16 на 17 августа мы доверили Александру Петракову принять сборную в очень тяжелый период квалификации – когда в активе у нее было три очка после трех матчей. А ровно через три месяца мы можем подвести первые итоги его работы – сборная добыла в борьбе право на выступление в плей-офф отбора чемпионата мира 2022.

За это время команда не проиграла ни одного матча, свела вничью поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами – сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Я абсолютно убежден, что Александр Васильевич Петраков своей работой и результатами заслужил изменение формального статуса во главе сборной", - сказал Павелко.

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В статье: Украина Андрей Павелко Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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