Павелко: Петраков своей работой и результатами заслужил изменение формального статуса

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал изменение статуса Александра Петракова, который отныне работает главным тренером сборной Украины без приставки и.о .

"В ночь с 16 на 17 августа мы доверили Александру Петракову принять сборную в очень тяжелый период квалификации – когда в активе у нее было три очка после трех матчей. А ровно через три месяца мы можем подвести первые итоги его работы – сборная добыла в борьбе право на выступление в плей-офф отбора чемпионата мира 2022.

За это время команда не проиграла ни одного матча, свела вничью поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами – сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Я абсолютно убежден, что Александр Васильевич Петраков своей работой и результатами заслужил изменение формального статуса во главе сборной", - сказал Павелко.