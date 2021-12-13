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Петраков: Сказал Мудрику, что перевожу его в первую сборную Украины
Главный тренер сборной рассказал о разговоре с вингером "Шахтера"
shakhtar.com
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как сообщил вингеру "Шахтера" Михаилу Мудрику о вызове в национальную команду.
"Я Мудрику позвонил, говорю: "Миша, здравствуй, Александр Васильевич", – он поздоровался. Спросил, может ли он ко мне приехать в 4 часа на разговор. "Я тебя перевожу в первую национальную сборную, вижу, что ты готов уже. Здесь я тебя ставлю в плей-офф. Ты должен будешь выйти и помочь национальной команде. Ты готов?" – говорю. Уже 5.
Здесь другой уровень, нет контрольных игр, чтобы психологически он был готов, а не вышел, провалил – это же отодвинет его намного назад", – сказал Петраков.
Напомним, 24 марта 2022 года команда Александра Петракова на выезде сыграет против Шотландии.
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