Петраков: Сказал Мудрику, что перевожу его в первую сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как сообщил вингеру "Шахтера" Михаилу Мудрику о вызове в национальную команду.

"Я Мудрику позвонил, говорю: "Миша, здравствуй, Александр Васильевич", – он поздоровался. Спросил, может ли он ко мне приехать в 4 часа на разговор. "Я тебя перевожу в первую национальную сборную, вижу, что ты готов уже. Здесь я тебя ставлю в плей-офф. Ты должен будешь выйти и помочь национальной команде. Ты готов?" – говорю. Уже 5.

Здесь другой уровень, нет контрольных игр, чтобы психологически он был готов, а не вышел, провалил – это же отодвинет его намного назад", – сказал Петраков.