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Меликян: Не вижу, как армяне смогут создать проблемы сборной Украине
Тренер высказался о фаворите в противостоянии Украины и Армении
Главный тренер армянского клуба "Пюник" Егише Меликян, длительное время поработавший в УПЛ, определил своего фаворита в предстоящих противостояниях сборных Украины и Армении, которые попали в одну группу
"Я болею и за сборную Украины, и за сборную Армении. Но шансов на победу, однозначно, больше у Украины.
Я работаю в Армении и работал в Украине. Если сравнить уровень, то, конечно, сборная Украины более сильная команда, чем Армения. Даже последние игры показали, что лидеров там нет, есть коллектив. И у этого коллектива либо получается, либо нет. Выделить никого не могу.
Не могу сказать, что когда Армения встретится с Украиной, они создадут ее защитникам какие-то сложности. Пока я не вижу, что своими индивидуальными качествами армяне смогут создать сопернику проблемы", — сказал Меликян.
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