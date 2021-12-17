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Меликян: Не вижу, как армяне смогут создать проблемы сборной Украине

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тренер высказался о фаворите в противостоянии Украины и Армении

Меликян: Не вижу, как армяне смогут создать проблемы сборной Украине

Новина українською

Главный тренер армянского клуба "Пюник" Егише Меликян, длительное время поработавший в УПЛ, определил своего фаворита в предстоящих противостояниях сборных Украины и Армении, которые попали в одну группу при жеребьевке Лиги наций.

"Я болею и за сборную Украины, и за сборную Армении. Но шансов на победу, однозначно, больше у Украины.

Я работаю в Армении и работал в Украине. Если сравнить уровень, то, конечно, сборная Украины более сильная команда, чем Армения. Даже последние игры показали, что лидеров там нет, есть коллектив. И у этого коллектива либо получается, либо нет. Выделить никого не могу.

Не могу сказать, что когда Армения встретится с Украиной, они создадут ее защитникам какие-то сложности. Пока я не вижу, что своими индивидуальными качествами армяне смогут создать сопернику проблемы", — сказал Меликян.

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В статье: Украина Армения Егише Меликян
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Tom Valentine (Bolintci)
17.12.2021 в 17:46
Даже мне, русскоязычному, режет слух и глаз ошибки в украинском на этом ресурсе. Увольняйте к черту корректоров! "Не бачу, як вірмени зможуть створити проблеми збірної України" - створити кому/чому - збірнІЙ!! Але не - кого/чого - "збірнОЇ"! Ви там у вуха довбитеся, чи що?!
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