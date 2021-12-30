Мирон Маркевич выделил трех игроков сборной Украины по итогам года

Бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, кого он считает лучшими футболистами национальной команды в 2021 году.

"Георгий Бущан, Илья Забарный, отмечу и Андрея Ярмоленко. Хотя ему не хватает игровой практики на клубном уровне, но это не мешает ему быть настоящим лидером в сборной.

Кто разочоровал? Я не могу утверждать, что кто-то откровенно провалил отборочный цикл, все старались, у одних это получалось лучше, у других — похуже", - заявил Маркевич.