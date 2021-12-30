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Мирон Маркевич выделил трех игроков сборной Украины по итогам года
Специалист назвал свою тройку лучших исполнителей
Фото - УАФ / Автор - Євген Кравс
Бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, кого он считает лучшими футболистами национальной команды в 2021 году.
"Георгий Бущан, Илья Забарный, отмечу и Андрея Ярмоленко. Хотя ему не хватает игровой практики на клубном уровне, но это не мешает ему быть настоящим лидером в сборной.
Кто разочоровал? Я не могу утверждать, что кто-то откровенно провалил отборочный цикл, все старались, у одних это получалось лучше, у других — похуже", - заявил Маркевич.
Напомним, что в марте 2022 года сборной Украины предстоит полуфинальный стыковой матч за право попасть на чемпионат мира в Катаре против сборной Шотландии в гостях.
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