Петраков: Шансы 51 на 49 в пользу Шотландии

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков оценил шансы своей команды в матче плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии, оторый пройдет в Глазго 24 марта.

"Первый матч - с Шотландией. Очень хорошая команда, много игроков из АПЛ. Понравилась команда их. Если говорить о шансах, то 50 на 50.

Даже 51 на 49, потому что они играют дома", - сказал Петраков.