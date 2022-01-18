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Петраков: Шансы 51 на 49 в пользу Шотландии

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Шотландцы играют дома

Петраков: Шансы 51 на 49 в пользу Шотландии

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков оценил шансы своей команды в матче плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии, оторый пройдет в Глазго 24 марта.

"Первый матч - с Шотландией. Очень хорошая команда, много игроков из АПЛ. Понравилась команда их. Если говорить о шансах, то 50 на 50.

Даже 51 на 49, потому что они играют дома", - сказал Петраков.

Добавим, что в случае победы над шотландцами Украину ожидает поединок против Уэльса или Австрии 29 марта, в котором и определится судьба путевки на ЧМ-2022.

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В статье: Украина Шотландия Александр Петраков
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Комментарии (2)
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kukarekin (Одесса)
18.01.2022 в 21:39
Сантер-монтер штаны протер!
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+2
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.01.2022 в 21:41
Шухер-махер иди нахер)))
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+4
-2


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