Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Петраков: Шансы 51 на 49 в пользу Шотландии
Шотландцы играют дома
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер
"Первый матч - с Шотландией. Очень хорошая команда, много игроков из АПЛ. Понравилась команда их. Если говорить о шансах, то 50 на 50.
Даже 51 на 49, потому что они играют дома", - сказал Петраков.
Добавим, что в случае победы над шотландцами Украину ожидает поединок против Уэльса или Австрии 29 марта, в котором и определится судьба путевки на ЧМ-2022.
Популярное сейчас
- "Обалденный трансфер". Ярославский анонсировал очередное подписание Металлиста
- Отрезал палец, чтобы поскорее вернуться в игру. История жизни и смерти легендарного кипера-дальтоника
- Герой футбольного дня. Виктор Коваленко
- Известно, как Петраков проголосовал за лучшего игрока года по версии ФИФА
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО