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Кучер: Красников предложил потенциальным игрокам сборной поддерживать форму с Металлистом
Харьковчане находятся в Турции
Фото: ФК Металлист
Наставник харьковского "Металлиста" Александр Кучер рассказал об идеи присоединиться футболистам сборной Украины к его команде в Турции.
"Я разговаривал с вице-президентом "Металлиста" Евгением Красниковым, который предложил потенциальным игрокам сборной Украины, находящимся в Европе и не имеющим возможности тренироваться и поддерживать форму, присоединиться к "Металлисту".
Для всех очевидно, что в свете предстоящей игры сборной Украины против сборной Шотландии вопрос готовности наших сборников является на сегодня очень актуальным", - заявил Кучер.
Ранее свой подготовки "сине-желтой" сборной к Шотландии
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