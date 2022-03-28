Кучер: Красников предложил потенциальным игрокам сборной поддерживать форму с Металлистом

Наставник харьковского "Металлиста" Александр Кучер рассказал об идеи присоединиться футболистам сборной Украины к его команде в Турции.

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"Я разговаривал с вице-президентом "Металлиста" Евгением Красниковым, который предложил потенциальным игрокам сборной Украины, находящимся в Европе и не имеющим возможности тренироваться и поддерживать форму, присоединиться к "Металлисту".

Для всех очевидно, что в свете предстоящей игры сборной Украины против сборной Шотландии вопрос готовности наших сборников является на сегодня очень актуальным", - заявил Кучер.