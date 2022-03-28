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Кучер: Красников предложил потенциальным игрокам сборной поддерживать форму с Металлистом

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Харьковчане находятся в Турции

Кучер: Красников предложил потенциальным игрокам сборной поддерживать форму с Металлистом

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Наставник харьковского "Металлиста" Александр Кучер рассказал об идеи присоединиться футболистам сборной Украины к его команде в Турции.

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"Я разговаривал с вице-президентом "Металлиста" Евгением Красниковым, который предложил потенциальным игрокам сборной Украины, находящимся в Европе и не имеющим возможности тренироваться и поддерживать форму, присоединиться к "Металлисту".

Для всех очевидно, что в свете предстоящей игры сборной Украины против сборной Шотландии вопрос готовности наших сборников является на сегодня очень актуальным", - заявил Кучер.

Ранее свой подготовки "сине-желтой" сборной к Шотландии озвучил Мирча Луческу.

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В статье: Александр Кучер Украина Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (1)
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Serhio79 (Kyiv)
28.03.2022 в 19:05
Сподіваюсь, що до червня військовий стан скасують і гравці збірної зможуть виїхати на матч до Шотландії? Дуже сумнівно...Ідеальний варіант - створити збірну з тих, хто грає за кордоном.Там вже близько 20 гравців грають:Лунін, Пятов, Миколенко, Степаненко, Сидорчук, Миколенко, Безус, Михайличенко, Зубков, Ігнатенко, Соболь, Кочергін, Коваленко, Зінченко, Малиновський, Ярмоленко, Яремчук, Зозуля
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