Красников: Ракицкий был бы очень рад, если бы его вызвали в сборную

Вице-президент харьковского "Металлиста" Евгений Красников поделился мыслями насчет Ярослава Ракицкого.

– Несколько лет назад вы говорили, что Ракицкий – нормальный парень. Да, он может совершать разные поступки, но когда вопрос станет ребром, он сделает правильный выбор. После ухода из "Зенита" он действительно абсолютно нормальный, адекватный парень, правильно?

– Более чем. Были сложности, но в тот момент были же и другие проблемы – Фонсека не видел его в команде. К тому же "Зенит" – серьезный клуб, который играет в ЛЧ.

Но когда вопрос стал ребром, человек расторг контракт. Причем очень серьезный контракт, я знаю. Он расторг его и уехал. Сейчас он учит молодежь и находится в прекрасной форме.

Я разговаривал с ним. Он хочет играть в футбол. Он не говорит этого, но был бы очень рад, если бы его вызвали в сборную. Мне тоже этого хотелось бы. По футбольным качествам и совершенным поступкам он заслужил это. Это уже вопрос к главному тренеру, как он видит, – рассказал Красников.

32-летний Ракицкий сейчас поддерживает игровую форму в харьковском клубе.