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Красников: Ракицкий был бы очень рад, если бы его вызвали в сборную

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Вице-президент "Металлиста" считает, что Ярослав это заслужил

Красников: Ракицкий был бы очень рад, если бы его вызвали в сборную

Новина українською

Вице-президент харьковского "Металлиста" Евгений Красников поделился мыслями насчет Ярослава Ракицкого.

– Несколько лет назад вы говорили, что Ракицкий – нормальный парень. Да, он может совершать разные поступки, но когда вопрос станет ребром, он сделает правильный выбор. После ухода из "Зенита" он действительно абсолютно нормальный, адекватный парень, правильно?

– Более чем. Были сложности, но в тот момент были же и другие проблемы – Фонсека не видел его в команде. К тому же "Зенит" – серьезный клуб, который играет в ЛЧ.

Но когда вопрос стал ребром, человек расторг контракт. Причем очень серьезный контракт, я знаю. Он расторг его и уехал. Сейчас он учит молодежь и находится в прекрасной форме.

Я разговаривал с ним. Он хочет играть в футбол. Он не говорит этого, но был бы очень рад, если бы его вызвали в сборную. Мне тоже этого хотелось бы. По футбольным качествам и совершенным поступкам он заслужил это. Это уже вопрос к главному тренеру, как он видит, – рассказал Красников.

32-летний Ракицкий сейчас поддерживает игровую форму в харьковском клубе.

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В статье: Ярослав Ракицкий Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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Extrim4ik (Extreme)
02.04.2022 в 22:11
Да, было б неплохо... Как ни крути, ни один украинский цз сейчас не сравнится с Ракицким. Он мастер своего дела. Играл человек ГДЕ-ТО, ну и ладно. Главное, что он не остался ГДЕ-ТО, в такой ужасный период для нашей и его родины
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0
-1
efim423 (odessa)
02.04.2022 в 22:26
он же не в Украине .
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0
0
xapyga (Запорожье)
02.04.2022 в 22:27
Он возможно заслужил своим поступком и еще раз пусть скажет кто такие эти руссня, но ему еще надо будет выдержать конкуренцию. Потому что,он уже явно не лучший цз UA
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+1
0
Джим Слэйд (Харьков)
02.04.2022 в 22:28
Матвиенко получше будет. Если сборная подойдет к матчу в оптимальном составе, нет смысла, чтобы Рак занимал чье-то место.
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0
0

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