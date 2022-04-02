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Красников: Ракицкий был бы очень рад, если бы его вызвали в сборную
Вице-президент "Металлиста" считает, что Ярослав это заслужил
Вице-президент харьковского "Металлиста" Евгений Красников поделился мыслями насчет Ярослава Ракицкого.
– Несколько лет назад вы говорили, что Ракицкий – нормальный парень. Да, он может совершать разные поступки, но когда вопрос станет ребром, он сделает правильный выбор. После ухода из "Зенита" он действительно абсолютно нормальный, адекватный парень, правильно?
– Более чем. Были сложности, но в тот момент были же и другие проблемы – Фонсека не видел его в команде. К тому же "Зенит" – серьезный клуб, который играет в ЛЧ.
Но когда вопрос стал ребром, человек расторг контракт. Причем очень серьезный контракт, я знаю. Он расторг его и уехал. Сейчас он учит молодежь и находится в прекрасной форме.
Я разговаривал с ним. Он хочет играть в футбол. Он не говорит этого, но был бы очень рад, если бы его вызвали в сборную. Мне тоже этого хотелось бы. По футбольным качествам и совершенным поступкам он заслужил это. Это уже вопрос к главному тренеру, как он видит, – рассказал Красников.
32-летний Ракицкий сейчас поддерживает игровую форму в харьковском клубе.
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