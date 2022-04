Официально: Украина сыграет с Шотландией первого июня

Названа официальная дата матча между сборными Украины и Шотландией в рамках отбора на Чемпионат мира 2022. Ранее команды не смогли сыграть в марте из-за нападения России на Украину.

Новая дата поединка - первое июня 2022-го года. Об этом передает сайт УЕФА. Победитель пары сыграет пятого июня против Уэльса в финале плей-офф.

Ранее сообщалось, что сборная Украины планирует провести два спарринга в рамках подготовки к игре с Шотландией.

Our @FIFAWorldCup Play-Off Semi-Final against Ukraine will be played on Wednesday, 1 June.



The winner of this match will face Wales in a Play-Off Final on Sunday, 5 June.



Tickets bought for the original Ukraine match remain valid.



➡️ More information: https://t.co/o9tIUubdPJ pic.twitter.com/4SDZo19LVp