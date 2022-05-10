Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Представитель Хорватии. Назван новый соперник сборной Украины
Играем 18-го мая
Фото: УАФ
Сборная Украины определилась с новым соперником в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2022. Об этом сообщает сайт УАФ.
Украинская ассоциация футбола достигла согласия с хорватским клубом "Риека" из одноименного города по проведению контрольного матча. Игра состоится на домашней арене хорватского клуба на стадионе "Руевица".
Известна и дата матча – 18-е мая, 19:00 за Киевом. Средства, собранные от продажи билетов, будут переведены на помощь Украине.
Отметим, что 11 мая "сине-желтые" встретятся с "Боруссией" Менхенгладбах.
Популярное сейчас
- Сборная Украины представила новую форму для товарищеских матчей
- ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области - волонтер
- Шевченко: Много раз думал над тем, чтобы пойти воевать за Украину
- Сборная Украины проведет товарищеские матчи с середняками чемпионатов Италии и Хорватии – Источник
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
Новости по теме
- 13:08 Украинские Белик – о соперниках сборной Украины в спаррингах: В этой ситуации у нас не очень большой выбор
- 10:19 Украинские Сборная Украины проведет товарищеские матчи с середняками чемпионатов Италии и Хорватии – Источник
- 23:25 Зарубежные ЛК. Команда Развана Луческу спасается дома, веселый матч Витесса и Андерлехта без Михайличенко