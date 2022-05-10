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Представитель Хорватии. Назван новый соперник сборной Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Играем 18-го мая

Представитель Хорватии. Назван новый соперник сборной Украины

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины определилась с новым соперником в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2022. Об этом сообщает сайт УАФ.

Украинская ассоциация футбола достигла согласия с хорватским клубом "Риека" из одноименного города по проведению контрольного матча. Игра состоится на домашней арене хорватского клуба на стадионе "Руевица".

Известна и дата матча – 18-е мая, 19:00 за Киевом. Средства, собранные от продажи билетов, будут переведены на помощь Украине.

Отметим, что 11 мая "сине-желтые" встретятся с "Боруссией" Менхенгладбах.

Читайте такжеБоруссия М - Украина: где и когда смотреть контрольный матч сборной
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В статье: Украина Риека
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Источник:
УАФ

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