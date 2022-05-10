Представитель Хорватии. Назван новый соперник сборной Украины

Сборная Украины определилась с новым соперником в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2022. Об этом сообщает сайт УАФ.

Украинская ассоциация футбола достигла согласия с хорватским клубом "Риека" из одноименного города по проведению контрольного матча. Игра состоится на домашней арене хорватского клуба на стадионе "Руевица".

Известна и дата матча – 18-е мая, 19:00 за Киевом. Средства, собранные от продажи билетов, будут переведены на помощь Украине.

Отметим, что 11 мая "сине-желтые" встретятся с "Боруссией" Менхенгладбах.