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"Посылаем важный знак украинцам". Тренер Боруссии М - о матче с Украиной

Национальная сборная Украины
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Наставник объяснил, почему согласился на игру с сине-желтыми

"Посылаем важный знак украинцам". Тренер Боруссии М - о матче с Украиной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Боруссии" Менхенгладбах Ади Хюттер поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной сборной Украины.

"Когда мы получили запрос от Украинской ассоциации футбола, то сразу согласились, потому что хотели бы поддержать их сборную, которая сейчас готовится к плей-офф ЧМ-2022 с Шотландией. Для Украины это будет первая игра после начала войны.

Поэтому мы гордимся тем, что можем провести эту встречу в текущей ситуации. Но, спортивная поддержка – это лишь одна сторона медали. Вторая это то, что мы сможем пожертвовать вырученные средства народу Украины. Этой игрой мы посылаем важный знак солидарности с ним. Поэтому я думаю, что это очень хорошо, что наш клуб проведет этот матч.

Мы хотим показать хорошую игру и стать достойным соперником для сборной Украины. Так как у нас еще есть несколько травмированных игроков, то мы будем подходить к матчу так, чтобы несколько перетасовать состав и выставить две сильные команды по одному тайму. Мы можем использовать матч, чтобы попробовать те или иные связки, и дать немного времени футболистам, которые в последнее время играют меньше", – сказал Ади Хюттер.

Напомним, поединок "Боруссия" М - Украина состоится сегодня, 11-го мая и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Боруссия (Менхенгладбах) Ади Хюттер
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Источник:
borussia.de

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