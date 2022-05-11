Стало известно, сколько билетов продано на матч Украины с Боруссией М

На товарищеский матч между сборной Украины и "Боруссией" Менхенгладбах уже продано около 20 тысяч билетов.

В продаже остаются еще минимум 10 тысяч пропусков, которые являются бесплатными для украинцев. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Все вырученные от продажи билетов будут переданы для помощи Украине. Поединок пройдет на стадионе "Боруссия Парк", который вмещает 54 тысячи зрителей.

Команда Александра Петракова сыграет с "Боруссией" М уже сегодня, 11 мая. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

Добавим, что этот матч станет для сине-желтых первым в 2022 году.