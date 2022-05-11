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Стало известно, сколько билетов продано на матч Украины с Боруссией М

Национальная сборная Украины
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Стало известно, сколько билетов продано на матч Украины с Боруссией М

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

На товарищеский матч между сборной Украины и "Боруссией" Менхенгладбах уже продано около 20 тысяч билетов.

В продаже остаются еще минимум 10 тысяч пропусков, которые являются бесплатными для украинцев. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Все вырученные от продажи билетов будут переданы для помощи Украине. Поединок пройдет на стадионе "Боруссия Парк", который вмещает 54 тысячи зрителей.

Команда Александра Петракова сыграет с "Боруссией" М уже сегодня, 11 мая. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

Добавим, что этот матч станет для сине-желтых первым в 2022 году.

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В статье: Украина Боруссия (Менхенгладбах)
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Источник:
УАФ

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