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Караваев - о ВСУ: У нас есть очень хороший пример силы, мужества и характера

Национальная сборная Украины
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Игрок также упомянул первый матч после войны

Караваев - о ВСУ: У нас есть очень хороший пример силы, мужества и характера

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев поделился эмоциями об игре в футбол во время войны. Игрок в шоу "Пряма червона" признался, что в первом матче после возвращения против "Легии" не чувствовал себя комфортно.

"Я помню первый матч, когда мы играли с "Легией" в Варшаве. В первые 5-10 минут ты понимаешь, что на футбольном поле и делаешь то, что можешь лучше всего. Пришли соотечественники поддержать, все вроде бы в порядке. А в мыслях не все хорошо: ты не испытываешь удовольствия, нет положительных эмоций. Ты понимаешь, что происходит в нашей стране, люди гибнут, как такое возможно.Понимаешь, что делаешь доброе дело – собираешь средства своей игрой. Психологически надо переключаться с негативных эмоций на хотя бы какие-то положительные, чтобы показывать тот результат, который нужно.

Мистер [Мирча Луческу] нам говорил, что мы каждый матч должны выигрывать. Когда выиграешь, то получаешь положительные эмоции хоть какие-нибудь. И люди так же будут видеть, что мы не просто выходим и отбываем номер. А мы еще хотим побеждать и у нас очень хороший пример. Каждый день ты читаешь новости, что наши Вооруженные силы отразили атаки врага. Уже семьдесят с лишним дней. И ты понимаешь, насколько они сильны, мужественны и мощны, каков у них характер и психологическое состояние. Я не понимаю, как можно так владеть собой, потому что мы сидим здесь и у нас эмоции зашкаливают. А они там на фронте защищают нас. Надо быть очень готовым к этому. Большой им поклон", - сказал Караваев.

Напомним, что сегодня сборная Украины проведет контрольный матч с менхенгладбахской "Боруссией". Следить за игрой вы можете в нашем текстовом онлайне здесь.

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В статье: Украина Александр Караваев Динамо (Киев) война с Россией
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