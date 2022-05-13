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"Скорость сейчас - самое главное". Легенда Динамо - об игре Украины и дебюте Мудрика
О Михаиле сейчас говорят больше всего
Фото: пресс-служба УАФ
Легендарный футболист Анатолий Демьяненко дал свой комментарий касательно матча сборной Украины против "Боруссии". Отдельно затронул перфоманс Михаила Мудрика.
"Самое главное, что ребята собрались. Конечно, полгода без футбола - это большое время. Многие игроки были на сборах, потом началась война. Я неделю был с ними в Словении. У них есть энтузиазм, игроки соскучились по футболу, по мячу. Поэтому думаю, что работа ведется целенаправленно и правильно.
Мудрик показал хорошую игру против "Боруссии". Он быстрый, скоростной футболист, а скорость сейчас - самое главное. Для первой игры это было хорошо, команда очень здорово сыграла. Но мы понимаем, что еще подключатся 10-11 легионеров, поэтому выбирать будет главный тренер сборной", - заявил Демьяненко.
Свой следующий матч "сине-желтые" проведут 17-го матя против "Эмоли".
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