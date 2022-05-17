Отличный старт второго тайма. Караваев забил после активности Яремчука

Едва начался второй тайм товарищеского матча "Эмполи" - Украина (1:1 до перерыва), как Украина вышла вперед. Роман Яремчук сыграл агрессивно впереди, пробил по воротам, но не обыграл вратаря.

Зато удачно на добивании сыграл Караваев. Ситуация была не самой простой, но ударом от штанги защитник сумел записать свою фамилию в протокол как автор гола – 2:1.

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