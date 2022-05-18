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Стал известен обладатель Лев Матча сборной Украины против Эмполи

Национальная сборная Украины
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Болельщики выбрали лучшего

Стал известен обладатель Лев Матча сборной Украины против Эмполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук признан лучшим игроком в товарищеском матче против итальянской "Эмполи" (3:1).

26-летний украинец получил традиционный приз по итогам зрительского голосования "Лев матча", сообщает пресс-служба УАФ. Яремчук открыл счет в игре. Также голами у украинской сборной отметились Александр Караваев и Александр Пихаленок.

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Напомним, что сегодня, 18 мая, подопечные Александра Петракова проведут еще один товарищеский матч - против хорватской "Риеки". Начало - в 19:00.

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В статье: Украина Роман Яремчук Эмполи
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