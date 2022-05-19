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Милевский: Против Шотландии всегда тяжело игралось
Экс-футболист ожидает битву
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок сборной Украины Артем Милевский поделился своими ожиданиями от будущего матча "сине-желтых" против Шотландии.
"Я думаю, очень тяжело будет с Шотландией, потому что, когда я там был, там всегда тяжело игралось. Поэтому, будет тяжело.
Будет битва? А как сейчас по-другому, без битвы? Без этого никуда, всегда была битва, потому что есть как есть", — заявил Милевский.
Матч Шотландия - Украина пройдет первого июня. Перед этим футболисты Петракова проведут еще два спарринга.
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