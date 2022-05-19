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Милевский: Против Шотландии всегда тяжело игралось

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Экс-футболист ожидает битву

Милевский: Против Шотландии всегда тяжело игралось

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Артем Милевский поделился своими ожиданиями от будущего матча "сине-желтых" против Шотландии.

"Я думаю, очень тяжело будет с Шотландией, потому что, когда я там был, там всегда тяжело игралось. Поэтому, будет тяжело.

Будет битва? А как сейчас по-другому, без битвы? Без этого никуда, всегда была битва, потому что есть как есть", — заявил Милевский.

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Матч Шотландия - Украина пройдет первого июня. Перед этим футболисты Петракова проведут еще два спарринга.

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В статье: Артем Милевский Украина
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Источник:
Денисов Time

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