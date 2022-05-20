Сирота: Игра с Риекой мне понравилась, но нам нужно было побеждать

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Сирота поделился мыслями после ничьей в товарищеском матче с "Риекой" (1:1).

"Для меня это вообще игра на новой позиции, левого защитника. Было немного тяжело, поскольку это впервые на новой позиции. Игра мне понравилась, но считаю, что нужно было побеждать. "Риека" – хорошая команда. Они в топ-5 чемпионата Хорватии, потому это хороший спарринг.

Немного было тяжеловато, потому что дорога у нас была тяжелая, мы только прилетели. Но ничего страшного это футбол. Мы профессионалы, должны каждый день доказывать, что мы не зря находимся здесь", – сказал Сирота в интервью "ВЗБІРНА".