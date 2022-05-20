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Сирота: Игра с Риекой мне понравилась, но нам нужно было побеждать

Национальная сборная Украины
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Сборная Украины сыграла вничью в спарринге с хорватским клубом

Сирота: Игра с Риекой мне понравилась, но нам нужно было побеждать

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Сирота поделился мыслями после ничьей в товарищеском матче с "Риекой" (1:1).

"Для меня это вообще игра на новой позиции, левого защитника. Было немного тяжело, поскольку это впервые на новой позиции. Игра мне понравилась, но считаю, что нужно было побеждать. "Риека" – хорошая команда. Они в топ-5 чемпионата Хорватии, потому это хороший спарринг.

Немного было тяжеловато, потому что дорога у нас была тяжелая, мы только прилетели. Но ничего страшного это футбол. Мы профессионалы, должны каждый день доказывать, что мы не зря находимся здесь", – сказал Сирота в интервью "ВЗБІРНА".

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В статье: Украина Риека Александр Сирота
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Источник:
ВЗБІРНА

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