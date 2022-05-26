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Петраков: Игра против Шотландии - большая ответственность. Многие наши болельщики - солдаты украинской армии

Национальная сборная Украины
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А потому важность победы переоценить сложно

Петраков: Игра против Шотландии - большая ответственность. Многие наши болельщики - солдаты украинской армии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о важности будущего поединка против сборной Шотландии в рамках отбора на Чемпионат мира-2022.

"Было бы неправильно, если бы я сбежал из своего города, где родился. Но мне сказали: "Ты слишком стар и не имеешь никаких военных навыков". Вместо этого лучше выведи нас на чемпионат мира.

Это очень большая ответственность. Я чувствую это больше по мере приближения игры против Шотландии. Многие из наших болельщиков — солдаты украинской армии", - заявил Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
The Times

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