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Петраков: Игра против Шотландии - большая ответственность. Многие наши болельщики - солдаты украинской армии
А потому важность победы переоценить сложно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о важности будущего поединка против сборной Шотландии в рамках отбора на Чемпионат мира-2022.
"Было бы неправильно, если бы я сбежал из своего города, где родился. Но мне сказали: "Ты слишком стар и не имеешь никаких военных навыков". Вместо этого лучше выведи нас на чемпионат мира.
Это очень большая ответственность. Я чувствую это больше по мере приближения игры против Шотландии. Многие из наших болельщиков — солдаты украинской армии", - заявил Петраков.
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