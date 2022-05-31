Ярмоленко: Перед Шотландией чувствуется ажиотаж и волнение

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился своими мыслями перед матчем плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

"С настроем все в порядке. Конечно, чувствуется какой-то ажиотаж, возможно волнение. Но волнение не от того, что ты чего-то боишься, а от приближающегося, ради чего жил последний год, думал об этом моменте. Надо будет отдать все силы и воспользоваться этим шансом.

Я чувствую, что в команде ребята уже настраиваются, думают об этой игре. Все хотят просто подарить улыбки, радость, которая была у наших болельщиков после Евро.

Помню, когда мы сидели с ребятами и смотрели, как на каждой площади наши фаны радовались, когда мы получали тысячи сообщений, потому что люди гордились нашей сборной. Говорю это сейчас и у меня мурашки по коже. Хотим повторить эти эмоции. Пожалуй, именно ради этого мы и начали играть в футбол - ради этих эмоций", – сказал Ярмоленко.