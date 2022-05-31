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Соболь: Будем надеяться, что Хэмпден Парк для нас фартовый стадион

Национальная сборная Украины
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Здесь обыграли шведов на Евро

Соболь: Будем надеяться, что Хэмпден Парк для нас фартовый стадион

Фото: Ю.Юрьев

UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь дал свой комментарий в преддверии игры против Шотландии.

"Все настроены очень серьезно. Провели тактическое занятие, доработали некоторые элементы, такие, например, как стандартные положения. Все находятся в хорошем настроении, и у нас есть еще несколько дней, чтобы остаться подготовкой к решающей игре.

Мы очень благодарны словенцам, которые обеспечили нам отличный прием. Хотя я пробыл здесь всего два дня, но тут же услышал теплую атмосферу. Все вокруг очень дружелюбны и относятся к нам лучше. Большое им спасибо!

В последний раз я был в Шотландии на чемпионате Европы. Тогда мы переиграли шведов, поэтому впечатления от этой страны у меня приятные, и надеюсь на такие же и в этот раз. Будем надеяться, что "Хэмпден Парк" для нас фартовый", - заявил Соболь.

Читайте такжеПятов: Мы отрабатываем некоторые моменты, чтобы не дать шотландцам шансов забить
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В статье: Украина Эдуард Соболь
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Источник:
УАФ

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