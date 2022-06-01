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Украина и Шотландия определились с формой на матч за выход на ЧМ
Важнейшая игра для сине-желтых начнется в 21:45
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уже через несколько часов сборная Украины сыграет против Шотландии в рамках полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022 в Катаре. Представители команд встретились и обсудили организационные моменты матча.
Помимо прочего, официальные лица согласовали форму на игру. Сборная Украины выйдет на поле в желтом комплекте, шотландцы - в синей. Голкипер украинцев будет в зеленой форме, а кипер соперников сыграет в оранжевой.
Напомним, матч Шотландия - Украины пройдет на стадионе "Хэмпден Парк". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
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