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Украина и Шотландия определились с формой на матч за выход на ЧМ

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Важнейшая игра для сине-желтых начнется в 21:45

Украина и Шотландия определились с формой на матч за выход на ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уже через несколько часов сборная Украины сыграет против Шотландии в рамках полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022 в Катаре. Представители команд встретились и обсудили организационные моменты матча.

Помимо прочего, официальные лица согласовали форму на игру. Сборная Украины выйдет на поле в желтом комплекте, шотландцы - в синей. Голкипер украинцев будет в зеленой форме, а кипер соперников сыграет в оранжевой.

Напомним, матч Шотландия - Украины пройдет на стадионе "Хэмпден Парк". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

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В статье: Украина Шотландия
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
01.06.2022 в 15:05
Желтое золото-победа!!!
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