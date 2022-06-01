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Национальная сборная Украины

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Игроки сборной Украины вышли на матч против Шотландии с национальными флагами на плечах

Национальная сборная Украины
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Красивый и нужный жест

Игроки сборной Украины вышли на матч против Шотландии с национальными флагами на плечах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины проводит полуфинал плей-офф раунда отбора к ЧМ-2022 против Шотландии. Матч проходит в Глазго на "Хэмпден Парк" перед огромной зрительской аудиторией (на трибунах – 55 тысяч зрителей).

На матч игроки сборной Украины вышли завернутыми в национальные флаги. Картина очень трогательная и трепетная.

Игроки сборной Украины вышли на матч против Шотландии с национальными флагами на плечах - изображение 1

Игроки сборной Украины вышли на матч против Шотландии с национальными флагами на плечах - изображение 2

Игроки сборной Украины вышли на матч против Шотландии с национальными флагами на плечах - изображение 3

По состоянию на середину первого тайма счет 0:0.

Добавим, что за ходом событий на поле можно следить в текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>.

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В статье: Украина Шотландия
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