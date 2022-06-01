Игроки сборной Украины вышли на матч против Шотландии с национальными флагами на плечах

Сборная Украины проводит полуфинал плей-офф раунда отбора к ЧМ-2022 против Шотландии. Матч проходит в Глазго на "Хэмпден Парк" перед огромной зрительской аудиторией (на трибунах – 55 тысяч зрителей).

На матч игроки сборной Украины вышли завернутыми в национальные флаги. Картина очень трогательная и трепетная.

По состоянию на середину первого тайма счет 0:0.

Добавим, что за ходом событий на поле можно следить в текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>.