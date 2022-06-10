  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Белик: В сборной Украины есть молодежь, которая способна заменить лидеров
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Белик: В сборной Украины есть молодежь, которая способна заменить лидеров

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

По его словам, у сборной есть будущее

Белик: В сборной Украины есть молодежь, которая способна заменить лидеров

Фото: fai.ie

Новина українською

Экс-нападающий сборной Украины Алексей Белик прокомментировал игру национальной команды в поединке Лиги Наций с Ирландией (1:0).

"Матч с Ирландией получился тяжелым, это чувствовалось. Что касается качества игры, то она была неплохой. Но главное - победа. В эти времена - это самое главное. Эта победа нам очень поможет в следующих поединках, потому что мы оказались в очень тяжелом положении после матча с Уэльсом. Ведь не каждый день теряешь путевку на ЧМ, но, я считаю, что мы справились.

Читайте такжеЦыганков: После Уэльса нужно было переключиться. Рад, что хорошо начали турнир

Что касается молодых игроков, то они очень талантливы с большим будущим. Но молодым на каждой игре и на каждой тренировке нужно доказывать, что они не зря оказались в лагере национальной сборной. В матче с Ирландией, могу сказать, что они очень качественно сыграли. После игры с Уэльсом они были уставшие не только физически, но и психологически. Это было видно по игре. Но, я думаю, что они справились. У нас есть молодежь, которая в дальнейшем может заменить наших лидеров", - сказал Белик.

Напомним, уже в эту субботу, 11 июня команда Александра Петракова проведет следующий поединок в Лиге наций против Армении. Начало - в 16:00.

Читайте такжеМэр Лодзя: Рады, что будем принимать важные матчи сборной Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Ирландия Алексей Белик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде