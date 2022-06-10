Белик: В сборной Украины есть молодежь, которая способна заменить лидеров

Экс-нападающий сборной Украины Алексей Белик прокомментировал игру национальной команды в поединке Лиги Наций с Ирландией (1:0).

"Матч с Ирландией получился тяжелым, это чувствовалось. Что касается качества игры, то она была неплохой. Но главное - победа. В эти времена - это самое главное. Эта победа нам очень поможет в следующих поединках, потому что мы оказались в очень тяжелом положении после матча с Уэльсом. Ведь не каждый день теряешь путевку на ЧМ, но, я считаю, что мы справились.

Что касается молодых игроков, то они очень талантливы с большим будущим. Но молодым на каждой игре и на каждой тренировке нужно доказывать, что они не зря оказались в лагере национальной сборной. В матче с Ирландией, могу сказать, что они очень качественно сыграли. После игры с Уэльсом они были уставшие не только физически, но и психологически. Это было видно по игре. Но, я думаю, что они справились. У нас есть молодежь, которая в дальнейшем может заменить наших лидеров", - сказал Белик.

Напомним, уже в эту субботу, 11 июня команда Александра Петракова проведет следующий поединок в Лиге наций против Армении. Начало - в 16:00.