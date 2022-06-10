Серьезная потеря. Лидер сборной Украины больше не сыграет в этом сезоне

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко сообщил, что не поможет национальной команде в двух последних июньских матчах Лиги наций.

"Когда-то, в ретроспективе, годы, проведенные в борьбе, будут казаться вам самыми счастливыми. Это выражение всегда со мной, когда тяжело и больно.

В последние месяцы все мои мысли о Победе в войне и попадании на чемпионат мира. Но эти мечты были связаны друг с другом крепкой связью, которая была у меня в сердце и грела душу. Попасть в Катар – цель, которая была так близко, что мы почти сумели ее прикоснуться, почувствовать запах победы и подарить самое важное – улыбку и невероятные положительные эмоции для украинцев.

Сильные люди создают свой характер, а украинцы – очень сильная нация. Теперь это знают по всему миру. И в войне мы обязательно победим, все вместе. И когда-то чемпионат мира проведут в Украине, я в этом не сомневаюсь.

К сожалению, я не смогу помочь сборной в матчах с Арменией и Ирландией. Поэтому для меня этот сезон завершен. Ментально – самый трудный сезон в моей жизни. И это очень тяжелый опыт, который позволяет сделать выводы и быть сильнее. Всё будет хорошо. Продолжение следует... Слава Украине!" – написал Степаненко в своем Instagram.