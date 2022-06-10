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Серьезная потеря. Лидер сборной Украины больше не сыграет в этом сезоне

Национальная сборная Украины
Обновлено
(15 голосов)

Все из-за травмы

Серьезная потеря. Лидер сборной Украины больше не сыграет в этом сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко сообщил, что не поможет национальной команде в двух последних июньских матчах Лиги наций.

"Когда-то, в ретроспективе, годы, проведенные в борьбе, будут казаться вам самыми счастливыми. Это выражение всегда со мной, когда тяжело и больно.

В последние месяцы все мои мысли о Победе в войне и попадании на чемпионат мира. Но эти мечты были связаны друг с другом крепкой связью, которая была у меня в сердце и грела душу. Попасть в Катар – цель, которая была так близко, что мы почти сумели ее прикоснуться, почувствовать запах победы и подарить самое важное – улыбку и невероятные положительные эмоции для украинцев.

Сильные люди создают свой характер, а украинцы – очень сильная нация. Теперь это знают по всему миру. И в войне мы обязательно победим, все вместе. И когда-то чемпионат мира проведут в Украине, я в этом не сомневаюсь.

К сожалению, я не смогу помочь сборной в матчах с Арменией и Ирландией. Поэтому для меня этот сезон завершен. Ментально – самый трудный сезон в моей жизни. И это очень тяжелый опыт, который позволяет сделать выводы и быть сильнее. Всё будет хорошо. Продолжение следует... Слава Украине!" – написал Степаненко в своем Instagram.

Отметим, что Тарас Степаненко продолжает залечивать травму, которую получил в расположении национальной команды.

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В статье: Тарас Степаненко Украина
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Комментарии (5)
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MaximSK (Киев)
10.06.2022 в 17:25
Он не выдерживает темпа 2 матча в неделю, из за этого травма, но Сидорчук тоже не блистал когда вышел на замену, поэтому нужно наигрывать Пихаленка с Игнатенко.
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+2
-2
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Spokoyno (Київ)
10.06.2022 в 17:00
Так Степаненко головний опорник, але "лідер"... Це може у якійсь мірі означати лише АЯ... І то нема у збірній лідера на дві голови вище інших гравців. Повертаючись до наших ... з віком Тарас пройшов свій пік, але цієї опції не буде вистачати. Сидорчук так більш ненаграний, але "одного класу". Але хто на підміну Сергію.
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+4
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
10.06.2022 в 16:06
Тарас здоровье дороже а если честно сборной с такой игрой не чего делать на ЧМ --только набраться позора
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+1
-8
Dr. House (Поділля)
10.06.2022 в 16:10
Ти про Вельс?
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+3
0
Alex fin (Одесса)
10.06.2022 в 16:58
Перепил немного
+3
0

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