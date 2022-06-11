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Караваев прокомментировал свой гол в ворота Армении: Я тридцать лет отрабатываю этот удар с левой ноги

Национальная сборная Украины
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Один из лучших игроков матча по оценкам

Караваев прокомментировал свой гол в ворота Армении: Я тридцать лет отрабатываю этот удар с левой ноги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Караваев, отличившийся в воротах сборной Армении в матче Лиги наций (3:0), прокомментировал свою игру для УАФ.

— Ты отдал уже 13-ю голевую передачу в составе сборной Украины. До показателя Андрея Ярмоленко остается все меньше и меньше...

– Я уже всех травлю этим. Для себя считаю, мне очень приятно, что вся команда меня этим подстегивает. Но это приятно, потому что у нас очень дружный коллектив. Когда мы так шутим, это придает положительное настроение. Мы одно целое, это дает результат.

— В эпизоде ​​с твоим голом сначала ты пытался отдать передачу, а потом решил дело сам...

— Фортуна была на моей стороне, потому что мяч отскочил прямо на меня, и оставалось только забить. Отлично, что мы реализуем моменты.

— По всей видимости, ничего, что мяч отскочил под левую ногу?

- Конечно, нет. Я уже 30 лет отрабатываю этот удар с левой.

— Предыдущий гол за сборную Украины помнишь?

– Да, в матче с Японией. Сыграл на подборе, тогда Коноплянка мне отдал, и я завершил эту атаку ударом.

— Игра складывалась непросто, потому что армяне перекрыли все подступы, вам не удалось забить в первом тайме...

– Мы смотрели поединки этой команды. Если она так играет, это тоже дает результат. Они так сыграли с Ирландией. Также первый тайм завершился вничью, ирландцы много контролировали мяч, но во втором тайме армяне забили очень хороший гол с 30-ти метров, а соперники ничего не смогли сделать. Поэтому они отталкиваются от этого. Но когда мы забили, то армяне открылись, у нас появилось больше моментов, и мы довели матч до логического результата.

Напомним, что следующий свой матч сборная Украины также проведет в Лиге наций – 14 июня против Ирландии (21:45).

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В статье: Украина Александр Караваев Лига Наций
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Источник:
УАФ

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