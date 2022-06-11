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Караваев прокомментировал свой гол в ворота Армении: Я тридцать лет отрабатываю этот удар с левой ноги
Один из лучших игроков матча по оценкам
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Александр Караваев, отличившийся в воротах сборной Армении в матче Лиги наций (3:0), прокомментировал свою игру для УАФ.
— Ты отдал уже 13-ю голевую передачу в составе сборной Украины. До показателя Андрея Ярмоленко остается все меньше и меньше...
– Я уже всех травлю этим. Для себя считаю, мне очень приятно, что вся команда меня этим подстегивает. Но это приятно, потому что у нас очень дружный коллектив. Когда мы так шутим, это придает положительное настроение. Мы одно целое, это дает результат.
— В эпизоде с твоим голом сначала ты пытался отдать передачу, а потом решил дело сам...
— Фортуна была на моей стороне, потому что мяч отскочил прямо на меня, и оставалось только забить. Отлично, что мы реализуем моменты.
— По всей видимости, ничего, что мяч отскочил под левую ногу?
- Конечно, нет. Я уже 30 лет отрабатываю этот удар с левой.
— Предыдущий гол за сборную Украины помнишь?
– Да, в матче с Японией. Сыграл на подборе, тогда Коноплянка мне отдал, и я завершил эту атаку ударом.
— Игра складывалась непросто, потому что армяне перекрыли все подступы, вам не удалось забить в первом тайме...
– Мы смотрели поединки этой команды. Если она так играет, это тоже дает результат. Они так сыграли с Ирландией. Также первый тайм завершился вничью, ирландцы много контролировали мяч, но во втором тайме армяне забили очень хороший гол с 30-ти метров, а соперники ничего не смогли сделать. Поэтому они отталкиваются от этого. Но когда мы забили, то армяне открылись, у нас появилось больше моментов, и мы довели матч до логического результата.
Напомним, что следующий свой матч сборная Украины также проведет в Лиге наций – 14 июня против Ирландии (21:45).
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