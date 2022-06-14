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Голкипер сборной Украины: Будет очень тяжело и нам, и ирландцам
Команды встретятся уже сегодня
Фото: пресс-служба УАФ
Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык поделился ожиданиями от домашнего поединка Лиги наций против Ирландии.
"Самочувствие после тренировки хорошее. Силы еще есть, настраиваемся на крайнюю игру, потом будем отдыхать. Себя лично настраиваю очень серьезно.
У нас была длительная подготовка к сопернику. Ирландия — силовая команда, ее стилю характерно много борьбы. Будет очень тяжело и нам, и ирландцам, потому что мы тоже будем навязывать свою игру. В Польше мы находимся при родных людях. Будем выкладываться на все сто.
Мы не учитываем счет предыдущих матчей — нужно выходить и играть в футбол. Но важно получить результат", - приводит слова Ризныка пресс-служба УАФ.
Напомним, матч Украина - Ирландия пройдет в польской Лодзи на стадионе ЛКС. Старт поединка - в 21:45 по киевскому времени.
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