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Караваев: Когда ВСУ освобождают наши города, села - это сразу такой бодрый подъем

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Это очень хорошие новости

Караваев: Когда ВСУ освобождают наши города, села - это сразу такой бодрый подъем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев высказался по поводу освобождения страны от российских оккупантов.

– Продолжается освобождение Херсонщины – насколько это придает тебе позитив, вдохновение?

– Не только Херсонщины, еще Харьковщины, Донетчины. Ты ждешь, а потом эти мысли материализуются. Проходит время и читаешь новости, что ВСУ освобождают наши города, села - это сразу такой бодрый подъем, дающий еще больше уверенности и заряд энергии. Это очень хорошие новости. Всегда буду говорить, что низкий поклон нашим защитникам, они делают это очень тяжелое дело.

– Есть надежда, что ВСУ продолжат освобождать нашу территорию.

– В этом нет никакого сомнения, в это все верят. Есть наши ВСУ, но есть еще те люди, которые помогают в разных сферах, мы все вместе. Я уверен, что обязательно победим. Да, это очень тяжело, очень долго, но мы дойдем до нашей цели, до победы.

Сейчас, как никогда, видишь, как все объединились. Нет разницы какая у тебя профессия, кем ты работаешь и кто ты – можешь быть обычным школьником, видим много примеров. Или какой-то крутой бизнесмен, который тоже помогает. Потому все вместе мы обязательно победим. С каждым днем ​​это еще больше и больше придает уверенности.

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В статье: Украина Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
Взбірна

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