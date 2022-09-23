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Тренер Армении Капаррос: Мы очень высокого мнения о сборной Украины
Тренер Армении раздал комплименты сборной Украины
Фото: FFA
Главный тренер сборной Аремении Хоакин Капаррос поделился ожиданиями от предстоящего матч Лиги наций против
"Я уже говорил, что мы оказались в очень тяжелой группе и что мы очень высокого мнения о сборной Украины. В оставшихся матчах в Лиге наций я решил задействовать ряд новых футболистов.
Учитывая тот факт, что наш соперник – сильная сборная, завтра наша командная игра должна быть на очень высоком уровне. Конечно, если мы желаем получить положительный результат", - сказал Капаррос.
Добавим, что поединок Армения-Украина состоится в субботу, 24 сентября, и начнется в 16.00 по киевскому времени.
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