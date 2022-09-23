Тренер Армении Капаррос: Мы очень высокого мнения о сборной Украины

Главный тренер сборной Аремении Хоакин Капаррос поделился ожиданиями от предстоящего матч Лиги наций против Украины .

"Я уже говорил, что мы оказались в очень тяжелой группе и что мы очень высокого мнения о сборной Украины. В оставшихся матчах в Лиге наций я решил задействовать ряд новых футболистов.

Учитывая тот факт, что наш соперник – сильная сборная, завтра наша командная игра должна быть на очень высоком уровне. Конечно, если мы желаем получить положительный результат", - сказал Капаррос.

Добавим, что поединок Армения-Украина состоится в субботу, 24 сентября, и начнется в 16.00 по киевскому времени.