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Тренер Армении Капаррос: Мы очень высокого мнения о сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Тренер Армении раздал комплименты сборной Украины

Тренер Армении Капаррос: Мы очень высокого мнения о сборной Украины

Фото: FFA

Новина українською

Главный тренер сборной Аремении Хоакин Капаррос поделился ожиданиями от предстоящего матч Лиги наций против Украины.

"Я уже говорил, что мы оказались в очень тяжелой группе и что мы очень высокого мнения о сборной Украины. В оставшихся матчах в Лиге наций я решил задействовать ряд новых футболистов.

Учитывая тот факт, что наш соперник – сильная сборная, завтра наша командная игра должна быть на очень высоком уровне. Конечно, если мы желаем получить положительный результат", - сказал Капаррос.

Добавим, что поединок Армения-Украина состоится в субботу, 24 сентября, и начнется в 16.00 по киевскому времени.

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В статье: Украина Армения Хоакин Капаррос
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Источник:
УАФ

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