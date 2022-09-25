Бац - и вторая смена! Акценты зрителя на игре Армении с Украиной

Футбольный погром в Ереване, безусловно, не стоит преувеличивать, особенно после нашей стыдобы в Глазго. Но и приуменьшать его значение, делать вид, что ничего особенного не произошло, все как бы само собой разумелось – означает кривить душой и пытаться закрывать глаза на очевидное.

Ну-ка ответьте мне честно, без ложной скромности и не оглядываясь на шотландский стыд: и когда это в нашей истории случалось такое? Чтобы, поменяв состав на все сто процентов, мы без напряжения выносили в одну калитку соперника (не суть важно какого именно), да еще на его поле. По факту, почти его не заметив. В ритме регги и на мотив "Какая боль".

Можете не рыться в памяти: никогда. А посему команда Петракова вошла в историю второй раз кряду – после того как влипла в нее тремя днями ранее.

Да и армян не следует рисовать такими уж куклами для битья. Приходится напомнить некоторым излишне требовательным знатокам футбола: это ведь та самая команда, что обыграла Ирландию. Ту, с которой мы изрядно промучились дважды, и которая браво хлопнула Шотландию. Которая, в свою очередь, разобрала нас на запчасти. Как говорится, в доме, который построил Джек.

Также осмелюсь вам напомнить, что в прошлый раз, в "домашнем" матче с Арменией, завершившемся менее крупной победой, цитирую себя любимого, лишь "по истечению часа игры мы, наконец, подобрали ключик к гостевым воротам". Тогда как здесь на это понадобилось почти втрое меньше времени: в середине первого тайма Украина уже вела в счете. В игре, которую нужно было выигрывать кровь из носу. Не оптимальным составом.

Поэтому истинно говорю я вам: не нужно лепить из себя капризных гимназисток – возрадуемся сему редкому успеху с полным на то правом и достаточными основаниями. В кои то веки и тем более, в нынешних беспрецедентно тяжелых условиях. Не думая про завтра и про то, что это, дескать, не будет иметь смысла без победы над шотландцами. Мы таки подумаем об этом завтра. А вчера у нас был законный повод для радости.

Заметьте, это говорю вам я – человек, который плешь тут многим проел, неустанно талдыча о нашей завышенной футбольной самооценке. Да, собственно, и продолжая талдычить дальше. Когда они молодцы, тогда молодцы. И не делайте мне смешно, утверждая, что они обязаны были сыграть именно так. По щучьему велению и вашему хотению.

По-настоящему зрелищной игра стала лишь после перерыва. А точнее – после второго гола, забитого Зубковым на 57-й минуте, когда судьба поединка была решена, и Армению стали кромсать в клочья. Справедливости ради, счет 2:0 вполне адекватно отразил бы степень нашего преимущества, но команда Петракова в этот день реализовывала почти все, что имела. Имея, как хотела.

Это был редчайший случай, когда в ее составе навскидку можно было отметить с добрых полкоманды: игра действительно давалась.

Кто-то будет смеяться, а кто-то с пеной у рта возражать, но, в очередной раз в этом многострадальном году в составе сборной, в первую очередь, я выделил бы Цыганкова. Ключевой обостряющий пас, приведший в итоге к первому голу, выдал именно он (при всех заслуженных дифирамбах в адрес начавшего атаку в борьбе "на ленточке" Миколенко). И именно он своевременно и остроумно пропустил мяч после фланговой передачи Тымчика – Зубкову, который радостно и эффектно вколотил его в сетку. И, наконец, он же принял участие в четырех наших первых, заслуживающих внимания моментах у ворот Юрченко из семи.

Вторым назову Довбика, в отведенные ему полтайма успевшего поучаствовать в трех забитых мячах. В тройку обязательно войдет Зубков, которого принято критиковать просто потому что это Зубков (особенно далеким от объективности "шахтофобам") – как ни крути, а он ярко засветился в первых трех голах. Отдельно отметил бы также Ярмоленко, Тымчика и Миколенко. Именно в такой последовательности и с точки зрения моих представлений о роли личности в футбольном действе.

А уж раздав, как говорится, всем сестрам по серьгам, и закончив законно праздновать весьма неожиданный для себя ереванский триумф, резюмирую. Один из вас в прошлый раз написал тут в комментариях о Петракове: "Я считаю, ближайшие матчи покажут какой он тренер, сможет ли вытащить команду из кризиса". С чем я немедленно согласился. Что ж, программа-минимум была выполнена блестяще.

В кратчайшие сроки и фактически с оптимальными затратами при, повторюсь, не самом оптимальном составе (что бы он нам ни рассказывал о том, что в сборной не бывает первого и второго состава), задача выхода из психологической ямы решена идеально. Это невозможно не признать. А теперь, по закону жанра, пора замахнуться на Вильяма нашего Шекспира.

Все просто: "лобовой" поединок должен решить, кто более достоин продолжения банкета уже на высшем уровне Лиги наций. На мой взгляд, по своему потенциалу Украина никак не слабее Шотландии. Если не сильнее. Однако сегодняшние реалии на примере двух очных поединков этих команд говорят об ином.

И вновь самоцитирование: "Будем откровенны: шотландцы разочаровали, а на их фоне все выглядело так, что мы просто взяли свое. Более-менее уверенно. В футбол играют две команды. Говорят, каждый играет настолько хорошо, насколько ему позволяет соперник". Это было написано об июньском матче плей-офф в отборе Кубка мира. Что было в прошлый раз, свежо у вас в памяти и без меня: соперник не позволил нам ничего –нас словно и не было на поле.

Так что – момент истины? И все действительно очень просто: мы или они. Пока мы издевались над армянами, шотландцы вновь продемонстрировали силу духа, взяв волевой реванш у Ирландии. И теперь их устроит ничья, тогда как нам нужна только победа. Стоит ли говорить о том, что и нас удовлетворит реванш в подобном же стиле? Думаю, для взрослых людей и так все ясно.

Один приятель, прочтя о моих впечатлениях от игры в Глазго, написал мне: "Спасибо. После матча уже не хотел смотреть Армению. Теперь буду". Уж не знаю, чем именно я его на это сподвиг, но искренне рад, что невольно помог человеку испытать хоть какой-то позитив в это безрадостное время.

А вот друг, волею судеб находящийся сейчас недалеко от Кракова, был настроен иначе: "Подумалось – хорошо, что отвело меня на 27-е купить билет на сборную. Как ты говоришь – негатива и так с головой". Еще не знаю, передумал ли он. Как бы вы поступили на его месте после Еревана, даже не спрашиваю.

Нас ждет футбольная рубка. Цитируя теперь уже старое кино: "Будет мокрота, квас потечет". Прогнозировать ничего не стану – действительно не знаю, чего ожидать. Но от своих слов о постепенной деградации нашего футбола, увы, не отказываюсь. Отрадно то, что хоть снизу к нам пока еще не стучатся. По сравнению с ними, мы все еще тут – наверху, и топочем, как слоны.

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