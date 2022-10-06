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Национальная сборная Украины

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Стабильность. Известно место сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА

Национальная сборная Украины
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Сине-желтые сохранили свою позицию

Стабильность. Известно место сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

ФИФА опубликовала очередной рейтинг сборных. В нем Украина по-прежнему занимает 27-е место.

Сине-желтые имеют 1536,99 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я. Напомним, за последний месяц сборная Украины провела три матча в Лиге наций против Шотландии (0:3 и 0:0) и Армении (5:0).

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Рейтинг ФИФА на 06.10.2022

1. Бразилия - 1841,30.

2. Бельгия - 1816,71.

3. Аргентина - 1773,88.

4. Франция - 1759,78.

5. Англия - 1728,47.

6. Италия - 1726,14.

7. Испания - 1715,22.

8. Нидерланды - 1694,51.

9. Португалия - 1676,56.

10. Дания - 1666,57.

27. УКРАИНА - 1536,99.

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В статье: Украина Рейтинг ФИФА
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Источник:
УАФ

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