Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стабильность. Известно место сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА
Сине-желтые сохранили свою позицию
Фото Павла Кубанова - УАФ
ФИФА опубликовала очередной рейтинг сборных. В нем Украина по-прежнему занимает 27-е место.
Сине-желтые имеют 1536,99 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я. Напомним, за последний месяц сборная Украины провела три матча в Лиге наций против Шотландии (0:3 и 0:0) и Армении (5:0).
Рейтинг ФИФА на 06.10.2022
1. Бразилия - 1841,30.
2. Бельгия - 1816,71.
3. Аргентина - 1773,88.
4. Франция - 1759,78.
5. Англия - 1728,47.
6. Италия - 1726,14.
7. Испания - 1715,22.
8. Нидерланды - 1694,51.
9. Португалия - 1676,56.
10. Дания - 1666,57.
…
27. УКРАИНА - 1536,99.
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