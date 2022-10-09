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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Петраков – о жребии отбора на Евро-2024: Бояться никого не надо. Сделаем все от нас зависящее

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Не повезло с группой

Петраков – о жребии отбора на Евро-2024: Бояться никого не надо. Сделаем все от нас зависящее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал жеребьевку отбора Евро-2024:

— В свое время сборная Украины выигрывала у англичан, играла вничью с итальянцами, поэтому есть хорошие традиции, не только плохие...

— Предыдущие поколения футболистов сборной являются для нас примером того, как противостоять таким сильным соперникам. Бояться никого не нужно. Сделаем все от нас зависящее.

— Вы побеждали команды Англии и Италии во главе сборной Украины U-19, и вы тоже знаете, как найти подход к таким сложным оппонентам?

— Побеждали Англию в элит-раунде, обыграли Италию в полуфинале чемпионата мира U-20 в 2019 году. Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, обрадовать наши ВСУ, всех людей в Украине. Борьба впереди, рук не опускаем. Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята и хотели таких соперников.

— Какое настроение внутри вашей команды после последних матчей?

— Настроение очень хорошее. Было тяжело, мы играли на выезде. Все ребята хотят, чтобы закончилась война, и мы сыграли на своих стадионах. Хочется провести поединки отборочного турнира на дому.

— Малиновский может вам помочь. Он много знает об итальянском футболе.

— Он говорил, что очень хочет в соперники Италию. Малиновский играет в “Аталанте”, Коваленко выступает за “Специю”, может, еще кто-нибудь появится в Серии А… Играть против таких команд всегда интересно”, - сказал Петраков.

Напомним, что матчи отбора ЧЕ-2024 состоятся в период с марта 2023 по март 2024 года.

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В статье: Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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kiwa83 (черкаси)
09.10.2022 в 16:13
Якщо залишиться, то певно остання його робота тренером
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+1
0
Prideman (Lviv)
09.10.2022 в 16:01
Думаю лукавить трохи...таку групу ніхто не хотів...бульбашам, які були в 5!! корзині і яких по справедливості не мало бути на жеребкуванні взагалі і то пощастило більше з суперниками
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0
0
MaximSK (Киев)
09.10.2022 в 15:51
Если посмотреть как болельщик, то Англия и Италия сейчас не в топ-форме, Англия провалила ЛН, несмотря на звездный состав, показывают скучную игру. Италия после выигрыша Евро, расслабилась и не попала в ЧМ, наверняка они теперь расквитаются за это с Северной Македонией. Но у нас ситуация намного труднее чем у них, я буду рад если мы сможем хотя бы 2 очка взять с ними.
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0
0
Геродот (Винница)
09.10.2022 в 15:46
А что ему еще остается говорить? Хотя думаю понимает исход борьбы за выход на чемпионат Европы.
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0
0
Зритель (Харьков)
09.10.2022 в 15:24
Судячи з інтерв'ю, Петраков залишається.
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0
0
download1 (huyersk)
09.10.2022 в 15:16
Ти вже зробив належне два рази ! Спочатку Катар, потім ЛН. Досить! Іди цілуй у дупу Ярмоленка
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+6
0

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