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Петраков – о жребии отбора на Евро-2024: Бояться никого не надо. Сделаем все от нас зависящее
Не повезло с группой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал жеребьевку отбора Евро-2024:
“ — В свое время сборная Украины выигрывала у англичан, играла вничью с итальянцами, поэтому есть хорошие традиции, не только плохие...
— Предыдущие поколения футболистов сборной являются для нас примером того, как противостоять таким сильным соперникам. Бояться никого не нужно. Сделаем все от нас зависящее.
— Вы побеждали команды Англии и Италии во главе сборной Украины U-19, и вы тоже знаете, как найти подход к таким сложным оппонентам?
— Побеждали Англию в элит-раунде, обыграли Италию в полуфинале чемпионата мира U-20 в 2019 году. Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, обрадовать наши ВСУ, всех людей в Украине. Борьба впереди, рук не опускаем. Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята и хотели таких соперников.
— Какое настроение внутри вашей команды после последних матчей?
— Настроение очень хорошее. Было тяжело, мы играли на выезде. Все ребята хотят, чтобы закончилась война, и мы сыграли на своих стадионах. Хочется провести поединки отборочного турнира на дому.
— Малиновский может вам помочь. Он много знает об итальянском футболе.
— Он говорил, что очень хочет в соперники Италию. Малиновский играет в “Аталанте”, Коваленко выступает за “Специю”, может, еще кто-нибудь появится в Серии А… Играть против таких команд всегда интересно”, - сказал Петраков.
Напомним, что матчи отбора ЧЕ-2024 состоятся в период с марта 2023 по март 2024 года.
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