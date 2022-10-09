Петраков – о жребии отбора на Евро-2024: Бояться никого не надо. Сделаем все от нас зависящее

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал жеребьевку отбора Евро-2024:

“ — В свое время сборная Украины выигрывала у англичан, играла вничью с итальянцами, поэтому есть хорошие традиции, не только плохие...

— Предыдущие поколения футболистов сборной являются для нас примером того, как противостоять таким сильным соперникам. Бояться никого не нужно. Сделаем все от нас зависящее.

— Вы побеждали команды Англии и Италии во главе сборной Украины U-19, и вы тоже знаете, как найти подход к таким сложным оппонентам?

— Побеждали Англию в элит-раунде, обыграли Италию в полуфинале чемпионата мира U-20 в 2019 году. Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, обрадовать наши ВСУ, всех людей в Украине. Борьба впереди, рук не опускаем. Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята и хотели таких соперников.

— Какое настроение внутри вашей команды после последних матчей?

— Настроение очень хорошее. Было тяжело, мы играли на выезде. Все ребята хотят, чтобы закончилась война, и мы сыграли на своих стадионах. Хочется провести поединки отборочного турнира на дому.

— Малиновский может вам помочь. Он много знает об итальянском футболе.

— Он говорил, что очень хочет в соперники Италию. Малиновский играет в “Аталанте”, Коваленко выступает за “Специю”, может, еще кто-нибудь появится в Серии А… Играть против таких команд всегда интересно”, - сказал Петраков.