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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины перед поединком с Англией проведет товарищеский матч, - СМИ

Национальная сборная Украины
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Пока что команда без тренера

Сборная Украины перед поединком с Англией проведет товарищеский матч, - СМИ

Фото: УАФ

Новина українською

Национальная сборная Украины 23 марта планирует провести товарищески поединок. Такую информацию дает ВЗБІРНА.

Соперник украинской команды пока неизвестен.

Этот товарищеский матч будет предшествовать старту украинцев в отборе Евро-2024. 26 марта сборная Украины сыграет с Англией.

Напомним, что на данный момент команда находится без тренера. Александр Петраков отправлен в отставку, а новый коуч еще не назначен.

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В статье: Украина
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Источник:
ВЗБІРНА

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