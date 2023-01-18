Национальная сборная Украины
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Сборная Украины перед поединком с Англией проведет товарищеский матч, - СМИ
Пока что команда без тренера
Фото: УАФ
Соперник украинской команды пока неизвестен.
Этот товарищеский матч будет предшествовать старту украинцев в отборе Евро-2024. 26 марта сборная Украины сыграет с Англией.
Напомним, что на данный момент команда находится без тренера. Александр Петраков отправлен в отставку, а новый коуч еще не назначен.
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Источник:ВЗБІРНА
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