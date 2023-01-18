Сборная Украины перед поединком с Англией проведет товарищеский матч, - СМИ

Национальная сборная Украины 23 марта планирует провести товарищески поединок. Такую информацию дает ВЗБІРНА.

Соперник украинской команды пока неизвестен.

Этот товарищеский матч будет предшествовать старту украинцев в отборе Евро-2024. 26 марта сборная Украины сыграет с Англией.

Напомним, что на данный момент команда находится без тренера. Александр Петраков отправлен в отставку, а новый коуч еще не назначен.