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Игрок Динамо и сборной Украины в начале полномасштабной войны вывез из Украины более 3 млн грн

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Его зарплата за 2021 год составила более миллиона евро

Игрок Динамо и сборной Украины в начале полномасштабной войны вывез из Украины более 3 млн грн

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Футболист киевского "Динамо" 1 апреля 2022 вывез за пределы территории Украины через пункт пропуска "Порубное-Сирет" Черновицкой таможни валюты в размере 500 тысяч долларов США и 115 тысяч евро. По курсу НБУ на 01.04.2022 эта сумма составляет 3 миллиона 734 тысячи 889 гривен 50 копеек. Соответствующее постановление Первомайского районного суда города Черновцы от 14 февраля 2023 появилось в Едином государственном реестре судебных решений.

Для предоставления объяснений игроку было сообщено о необходимости прибытия в Черновицкую таможню, Гостаможслужбу, однако на вызовы он не прибыл.

В постановлении также отмечается, что на протяжении 2018-2022 годов лицо, чье имя не разглашается, был игроком "Динамо Киев" и Сборной Украины по футболу, имел денежные поступления в виде заработной платы и других платежей, утверждая, что часть этих средств, снималась со счета и обменивалась на иностранную валюту, включая евро.

Согласно справке АО "Таскомбанк", официальная заработная плата за 2020 год составила 325 500 долларов США, а в течение 2018-2020 года были совершены кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму 585 500 долларов США. Официальные поступления игрока за 2021 год по заработной плате составили 36 645 601 гривна, что по официальному курсу составляет более 1 100 000 (1 миллион 100 тысяч) евро.

Судом установлено, что футболистом были предприняты все необходимые действия при перемещении валютных ценностей за границу. Он в полном объеме исполнил обязанности возложенные на него законодательством: задекларировал денежные средства, предоставил документы об их происхождении.

Производство по делу подлежит закрытию из-за отсутствия в действиях футболиста состава правонарушения. Апелляция может быть подана в течение десяти суток.

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В статье: Украина Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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Cerega15 (Херсон)
23.02.2023 в 14:01
Имя Циганкова не разглашается? Так это не секрет вроде, Виктор он.
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+1
-1
OctoberFest (Голая Пристань)
23.02.2023 в 14:03
Як ви склали з наявних доказів, наведених у статті, що це Циганков? Відомо лише про три роки у Динамо, сюди будь-хто з українців може підійти.
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+1
0
Cerega15 (Херсон)
23.02.2023 в 14:07
Сопоставил сумму денег. Этой новости уже неделя.
0
0
Некр!т (Дзвонимісто)
23.02.2023 в 13:33
і ... ??? пук у пусту діжку?
Ответить
0
-2
aleks68
23.02.2023 в 14:03
півень дирявий.підбери слюні.цілуй суркісі в дупу далі
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0
0
старий фан (Рівне)
23.02.2023 в 13:32
Ну і? З чого хайпувати?
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0
-2

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