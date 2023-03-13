  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ротань довызвал на сбор перед Англией вратаря Александрии и защитника Динамо
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань довызвал на сбор перед Англией вратаря Александрии и защитника Динамо

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Никита Шевченко заменит травмированного Дмитрия Ризныка

Ротань довызвал на сбор перед Англией вратаря Александрии и защитника Динамо

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань перевел из резервного списка команды в основной двух футболистов.

Для подготовки к стартовому матчу отбора Евро-2024 против Англии (26 марта, Лондон) коуч довызвал голкипера "Александрии" Никиту Шевченко, который заменит травмированного коллегу из "Шахтера" Дмитрия Ризныка и защитник киевского "Динамо" Дениса Попова.

Команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне.

Таким образом, состав национальной сборной Украины выглядит таким образом:

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Никита Шевченко ("Александрия").

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов (оба – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия) , Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – "Днепр-1" Днепр).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ( "Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия) ), Евгений Коноплянка ("Краковия Краков, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр).

Резервный список: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1" Днепр), Денис Мирошниченко ("Александрия"), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).

По теме
yellow-arrow
Ротань еще не знает, за какую сборную в июне будут играть Мудрик, Трубин, Забарный и другая молодежь
yellow-arrow
Ротань - о скандалах с УАФ: Я не должен принимать чью-либо сторону
yellow-arrow
Ротань: Первым позвонил Ребров, а не Павелко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань Украина Никита Шевченко Динамо (Киев) ФК Александрия Денис Попов
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZILI (Тернопіль)
13.03.2023 в 19:30
1) Волинець2) Сарнавський3) НепогодовЦе ті хто навіть без роздумів однозначно зараз сильніші за Микиту Шевченка, при всій повазі до нього, ще й після такого ляпу в крайньому матчі його визивають в збірну, хай навіть третім кіпером...
Ответить
0
0
Джим Слэйд (Харьков)
13.03.2023 в 19:44
Непогодов казах
Ответить
0
0
Cassid (Kiev)
13.03.2023 в 19:06
Шевченко заменит травмированного Ризныка. А Попов, надо понимать, заменит Коноплянку?Может вместо Коноплянки надо было кого-то из вингеров вызвать? Желательно левого?Крыськива там, или хотя бы Гуцуляка?
Ответить
0
0
Джим Слэйд (Харьков)
13.03.2023 в 19:45
А разве на Коноплянку изначально рассчитывали как на футболиста?
Ответить
0
0
Cassid (Kiev)
13.03.2023 в 19:57
Я даже где-то читал обоснование, что у нас аж один левый хав - Мудрик и надо что-то с этим делать.Ясно, что Коноплянка - это какой-то нереальный блат, за который Ротаня уже гнать надо, но у нас действительно с левыми хавами тяжко.
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде