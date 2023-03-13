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Ротань довызвал на сбор перед Англией вратаря Александрии и защитника Динамо
Никита Шевченко заменит травмированного Дмитрия Ризныка
Фото: пресс-служба УАФ
Исполняющий обязанности главного тренера
Для подготовки к стартовому матчу отбора Евро-2024 против Англии (26 марта, Лондон) коуч довызвал голкипера "Александрии" Никиту Шевченко, который заменит травмированного коллегу из "Шахтера" Дмитрия Ризныка и защитник киевского "Динамо" Дениса Попова.
Команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне.
Таким образом, состав национальной сборной Украины выглядит таким образом:
Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Никита Шевченко ("Александрия").
Защитники: Александр Караваев, Денис Попов (оба – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия) , Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – "Днепр-1" Днепр).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ( "Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия) ), Евгений Коноплянка ("Краковия Краков, Польша).
Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр).
Резервный список: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1" Днепр), Денис Мирошниченко ("Александрия"), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).
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