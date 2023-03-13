Ротань довызвал на сбор перед Англией вратаря Александрии и защитника Динамо

Я даже где-то читал обоснование, что у нас аж один левый хав - Мудрик и надо что-то с этим делать.Ясно, что Коноплянка - это какой-то нереальный блат, за который Ротаня уже гнать надо, но у нас действительно с левыми хавами тяжко.